Ulm Schönes Wetter zieht alle nach draußen

Ulm / cik

Richtig warm war die Luft am Wochenende zwar noch nicht, doch die Sonne ließ schon mal erahnen, wie sich Frühling anfühlen könnte. Gut jedenfalls, denn die Menschen zog es nach draußen. Die Tische in den Straßencafés waren vor allem am Samstag fast schon so dicht besetzt wie im Hochsommer, Spaziergänger, Jogger, Radler und Wassersportler genossen die Sonnenstrahlen, und der eine oder andere warf zum ersten Mal in diesem Jahr den Grill auf dem Balkon an. Glücklich, wer das schöne Wetter am Wochenende genießen konnte, denn damit ist jetzt erst mal wieder Schluss. Es wird eher schmuddelig, und da bleibt zunächst nur ein Trost: Irgendwann kommt er schon noch, der Frühling.