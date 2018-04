Soziales Menschen mit Behinderung stellen Schmuck her

Ulm / Tanja Miller

Beschäftigte der Donau-Iller Werkstätten haben Erfolgserlebnisse, wenn sie Schmuck herstellen.

Burkhard Glöggler (51) hält ein Lederarmband mit orangefarbenen und blauen Slider- oder Schiebeperlen in der Hand. Besonders beliebt sind die Schiebeperlen mit einer Klebefläche für zwölf Millimeter-Cabochons. Unter einem Cabochon versteht man wiederum eine runde oder ovale Schliffform von Schmucksteinen, bei der die Unterseite flach und die Oberseite nach oben gewölbt ist. Diese Slider können ganz individuell gestaltet werden. Je nach Geschmack kann man mit Motivbögen selbst gestaltete Glas-Cabochons einkleben.

Aber zurück zu Burkhard Glöggler. Er gehört zur Förder- und Betreuungsgruppe der Donau-Iller- Werkstätten. Menschen mit einer schweren Behinderung stellen dort diesen Schmuck her. „Die Beschäftigten haben eine minimale Auffassungsgabe und trotzdem haben sie Bedürfnisse. Durch diese Aufgaben wird ihnen die Teilhabe am normalen Leben ermöglicht“, sagt Wilfried Wagner (60), Leiter der Donau-Iller-Werkstätten.

Verschiedene Arbeitsschritte sind nötig, bis es zu einem fertigen Perlenarmband kommt. Jeder hat seine Aufgaben, die ihm nach seinen Fähigkeiten zugeteilt werden. Ein Behinderter klebt bunt gemusterte Tesastreifen auf ein Papier. Ein anderer bemalt es mit gelber Spezialfarbe, die im Dunkeln leuchtet. Währenddessen zerreißt ein Dritter für Textkollagen Seiten aus einem ausgedienten Goethe-Gedicht-Band. Anschließend werden die Cabochons auf die verzierten Papiere und Buchseiten geklebt. Auch kleine Fotos vom Ulmer Münster und von Albert Einstein mit herausgestreckter Zunge dienen als Unterlage.

An solchen Ulmer Motiven seien die Touristen, die in die ,Donauwelle’ kommen, besonders interessiert, sagt Claudia Müncheberger. Sie ist die Leiterin der Förder- und Betreuungsgruppe. Die „Donauwelle“ ist ein Laden in der Fischergasse 15 in Ulm, in dem Produkte verkauft werden, die von Menschen mit Handicap hergestellt wurden.

Im nächsten Arbeitsschritt schneidet ein Beschäftigter die fast fertige Schiebeperle grob in Form. Müncheberger oder einer der anderen Betreuer schneidet noch die überstehenden Papierränder ab. Zur gleichen Zeit fädelt Glöggler kleine metallische Fassungen auf ein Lederarmband auf. Auf diese Fassung klebt ein Praktikant, der die Gruppe für ein Jahr unterstützt, dann die Schiebeperlen.

Nicht nur Armbänder fertigt die Förder- und Betreuungsgruppe, sondern auch Ohrringe. „Wir legen Wert darauf, dass unsere Ware gut ist, die Ohrringe sind deshalb aus echtem Silber“, erläutert die Gruppenleiterin. Die größeren unter den Cabochons werden auf Fassungen geklebt, an denen ein Metallring hängt: Fertig ist der Schlüsselanhänger.

„Für unsere Menschen mit Handicap ist die Arbeit sehr wichtig“, betont Wagner. Solche Erfolgserlebnisse erhöhten ihre Zufriedenheit. „Wenn sie dann noch bei der Auslieferung der Schmuckteile an die ,Donauwelle’ dabei sein können, wissen sie, dass sie gebraucht werden.“