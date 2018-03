Ausstellung Schöne Fügungen im Museum Oberfahlheim

Ulm / Otfried Käppeler

Die Kleinteile, aus denen Menno Fahl seine Plastiken zusammensetzt, sind abstrakte Fundstücke. Deren Gesamtkomposition strebt jedoch zur Figuration. Das führt die Ausstellung „Im Farbraum“ im Museum für bildende Kunst im Landkreis Neu-Ulm in Oberfahlheim mit Plastik, Malerei und Grafik deutlich vor.

Die Figuren des 1967 geborenen Künstlers haben ein spielerisch-leichtes Moment, wirken auf den ersten Blick auch etwas zufällig zusammengesetzt. Die bunte und kleingliedrig gehaltene Fassung der Figur bewirkt ihr Übriges. Tatsächlich entwickelt der Künstler seine Plastiken prozesshaft. Dabei geht er aber höchst bewusst vor, wenn er etwa kleine Holzquadrate rhythmisch in Reihe platziert, den Rhythmus in Form von kleinen Röhren an anderer Stelle wieder aufnimmt, bis er am Kopf einer Figur, quasi als Frisur, nochmals eine Serie von senkrecht stehenden, runden Klötzchen platziert. Diese seriellen Elemente werden von der Farbe unterstützt oder leicht gebrochen. Das formal konzentrierte Vorgehen bei einem offenen Schaffensprozess ist wichtig, da so die kompakt wirkende Komposition entsteht. Lineare Ausreißer, wie etwa mit einem einen Kopf konturierenden Draht, werden dadurch locker aufgefangen.

Was für die Plastiken gilt, gilt genauso für die Malerei und Grafik von Menno Fahl. Das Verbindende ist dabei nicht nur die Formensprache, sondern die Collage als technisches Prinzip.

Schau im Kabinett

Parallel zu Menno Fahls Ausstellung werden im Kabinett der Landkreisgalerie Décollagen des 2015 verstorbenen Martin Krampen gezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf strengen, der Formensprache der Konkreten Kunst folgenden Abriss-Arbeiten, die hier Rauten und Quadrate als sich überlagernde oder in Serie gereihte Motive zeigen. Es war nicht geplant, hat sich aber schön gefügt, dass Martin Krampen dieser Tage seinen 90. Geburtstag gehabt hätte.

Info Bis 10. Juni, jeweils Di 16-20, Sa/So 13-17 Uhr.