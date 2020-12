Seit der Vorweihnachtszeit bietet Mario Schneider in seinem Club Theatro in der Hirschstraße Corona-Schnelltests an. Auf dem Parkplatz des Donaubads kam rasch ein zweiter Standort hinzu.

Das große Interesse an den angebotenen Antigen-Schnelltests und PCR-Tests reiße nicht ab, sagt Schneider. Gerade am Silvestertag seien die Termine im Testzentrum in der Ulmer Hirschstraße fast völlig vergriffen: „Aus Rücksicht gegenüber Familienmitgliedern und Partnern und für einen sicheren Silvesterabend lassen sich viele Ulmer und Neu-Ulmer am Silvestertag noch einmal testen. Das Ergebnis dieses Tests ist innerhalb von maximal 30 Minuten ausgewertet und an die Testperson übermittelt.“

Da sich über die Weihnachtsfeiertage der Standort Neu-Ulm auf dem Donaubad Parkplatz mehr als bewährt habe, wird nun kurzfristig auch dieser wieder an Silvester von 9 bis 16 Uhr als Drive-In reaktiviert. Wie Schneider mitteilt, können Termine dafür jetzt unter www.covid-schnelltestzentrum.de vereinbart werden.

Das Schnelltest-Zentrum im Theatro wird Schneider auch im neuen Jahr weiter öffnen: „Bereits jetzt melden Firmen ihre Mitarbeiter für Schnelltests an um die Sicherheit im Einzelhandel oder in den jeweiligen Büroräumen zu erhöhen.“

Schneider hatte aufgrund der Pandemie aus dem Theatro zunächst das Bar-Kollektiv „Zirkel 854“ gemacht. Als auch das durch die gesetzlichen Corona-Bestimmungen unmöglich wurde, eröffnete Schneider dort den „Super Markt! Warenhaus Mitte“ – und nun bietet er dort Schnelltests an. Dafür arbeitet er mit dem auf die Diagnostik von Infektionen spezialisierten Labor Arminlabs aus Augsburg zusammen.