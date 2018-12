Theater Ulm Schneider von Ulm in der Jubiläumsspielzeit

Ulm / Jürgen Kanold

Die Generalsanierung des Hauses ist abgeschlossen, die Linie-2-Baustelle beendet – und 2019 darf er ein großes Jubiläum feiern. Es ist Zufall, aber einen besseren Zeitpunkt könnte ein neuer Intendant nicht abpassen, um durchzustarten. Wobei Kay Metzger auch tatkräftig damit begonnen hat, Extra-Geld aufzutreiben für eine besondere Spielzeit: Am 3. Oktober 1969 wurde der Neubau des Ulmer Theaters an der Olgastraße eröffnet, 50 Jahre später wird Metzger mit seinem Ensemble in eine Jubiläumsspielzeit 2019/2020 gehen – und zwar mit Uraufführungen und namhaften Akteuren.

Dafür hat die Baden-Württemberg-Stiftung jetzt einen Zuschuss von 80 000 Euro bewilligt, wie Martin Rivoir, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, der SÜDWEST PRESSE sagte. Rivoir hatte Metzger mitgenommen zu einem Antrittsbesuch bei Staatssekretärin Petra Olschowski und der Stiftung – und dabei war es dann nicht nur um Kunst, sondern auch ums Geld gegangen . . .

Was plant nun der Intendant? Eine Inszenierung von Ludwig van Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“, und zwar vermutlich mit einem international renommierten Regisseur, der einst in Ulm schon für Aufsehen gesorgt hat. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Metzger seit langem um Dietrich Hilsdorf wirbt, der im Team mit Dieter Richter (Bühne) und Renate Schmitzer (Kostüme) gerade großen Erfolg hat mit Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ an der Deutschen Oper am Rhein.

Unter Intendant Volkmar Clauß prägte der mittlerweile 70-jährige Hilsdorf zwischen 1980 und 1985 das Schauspiel am Ulmer Theater, als junger Wilder, der nicht nur mit „Frühlings Erwachen“ das Publikum aufrüttelte. „Die Ulmer Jahre waren wohl meine schönste Zeit. Ich habe damals geradezu im Theater gewohnt“, erinnerte sich Hilsdorf.

Hilsdorfs „schönste Zeit“

Er machte dann freilich große Karriere, vor allem auch als Musiktheater-Regisseur an Rhein und Ruhr, von Köln bis Essen, er schuf gut 170 Inszenierungen, erhielt 2007 den Deutschen Theaterpreis „Faust“ für Prokofjews „Die Liebe zu drei Orangen“ in Chemnitz. Und war dann offenbar für Ulm mit seinem Marktwert zu teuer geworden – oder ist bislang nicht hartnäckig genug angefragt worden. Jedenfalls könnte es mit den Mitteln der BW-Stiftung klappen.

Wobei Kay Metzger gestern, auf Anfrage unserer Zeitung, noch zwei weitere besondere Projekte und Auftragswerke der Jubiläumsspielzeit 2019/2020 nannte. Weil in die besagte Saison auch das Berblinger-Jahr (2020) fallen wird, plant der Intendant eine Schauspielproduktion im Großen Haus über den Schneider von Ulm – eine Textcollage mit medialen Mitteln (deshalb die hohen Kosten). Und dazu, flankierend im Podium, dieser 1969 ziemlich spektakulären Blackbox des neuen Theaters, eine moderne Fassung des Ikarus-Stoffs.