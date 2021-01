Zwar wird es am Donnerstag wieder milder, aber schon ab Sonntag sind weitere Schneefälle angekündigt. Die Winterdienstler in beiden Städten haben diesen Winter gut zu tun. Reicht das Salz in den Lagern und Silos?„Wir hatten 3500 Tonnen Streusalz eingelagert und haben bereits 2500 Tonnen verbrau...