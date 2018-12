Festtage Schnaps statt Weihwasser: Alternativen zum besinnlichen Feiern

Ulm / hum

An Heiligabend ist Endspurt in der Innenstadt. Am Abend öffnen die Clubs für all diejenigen, die vor dem Tannenbaum flüchten wollen.

O Tannenbaum, o Tannenbaum – so wird es in vielen Wohnzimmern an Heiligabend klingen. Morgens Christbaum schmücken, dann vielleicht in die Kirche, gemütlich zusammen essen und anschließend Bescherung mit oder ohne Gesang. Oder auch in anderer Reihenfolge. Aber was tun, wenn man mit der ganzen Weihnachtsstimmung nichts anfangen kann oder genug davon hat? Keine Lust auf Familie und Wohnzimmer-Romantik? Es gibt Alternativen.

Geheimtipp an Heiligabend: Am Vormittag ganz gemütlich zum Shoppen gehen. Da ist nämlich viel Platz in den Geschäften, nur um die Lebensmittel-Läden, Metzger oder Bäcker sollte man einen großen Bogen machen. Sollten es tatsächlich noch Geschenke sein, die fehlen, braucht man halt gute Nerven. Nachmittags werden langsam aber sicher die Bürgersteige hochgeklappt, das Münster rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt.

Cafe Omar Wer abends was sucht, sollte gut planen. Im Cafe Omar, einst der Treff für Linke und Alternative in der Stadt, gibt es an Heiligabend Schnaps für alle. Ein besonderes Programm hat sich die Wirtin Asmerit Tesfai nicht ausgedacht, es wird auch keine weihnachtliche Dekoration geben, was für das Omar bei seiner Geschichte tatsächlich etwas deplaziert wäre. „Es wird ein paar Kleinigkeiten zum Knabbern geben“, sagt die Chefin, Mandarinen und Nüsse. Ansonsten aber wird nicht viel Weihnachtliches passieren. Geöffnet ist ab 18 Uhr. Das Ende hängt auch ein wenig von den Gästen ab.

Clubs Die meisten Clubs in den Städten haben an Heiligabend geöffnet und hoffen auf das junge Publikum. „Black Kiss Balkan“ heißt es am Montag im Rules Club. Auftreten wird unter anderem Produzent Skennybeatz. Es ist seine Premiere in Ulm. Einlass ist um 23 Uhr, also Zeit genug, um das Heiligabend-Essen zu verdauen. Ende ist um 5 Uhr, eine Stunde früher schließt der Stitz Club seine Tore. „Merry Stitzmas“ heißt es hier ebenfalls von 23 Uhr an. Also ganz ohne Weihnachtliches geht es nicht, wenn auch in etwas anderer Tonart.

In der Bar Don‘t tell Mama geht’s schon um 21 Uhr los. Die Gäste müssen hier nicht auf Glühwein verzichten, sofern sie darauf bestehen, die „Merry Christmas Party“ mit diesem Getränk einzuläuten. „Heilige Nacht“ heißt die Veranstaltung im Theatro. Geöffnet von 23 Uhr bis 5 Uhr, und im Eden wird zur gleichen Zeit getanzt. Techno- und House-Musik mit Musiker Aerz und Dj Santé.

Feiertage Etwas vielfältiger wird das Programm an den beiden Feiertagen. Dann haben zum Beispiel auch Donaubad und Eislaufanlage wieder geöffnet. Heiligabend ist nur das Nautilla in Illertissen bis 14 Uhr auf. In den Kinos ist volles Programm, das Theater Ulm gibt am Dienstag „My Fair Lady“. Nichts für Kurzentschlossene, denn das Musical ist ausverkauft. Für den „Räuber Hotzenplotz“ am Mittwoch gibt es aber noch Karten.

Auch die ersten Museen öffnen wieder. Zum Beispiel das in der Söflinger Klostermühle, das nicht mal Eintritt kostet. Die Lego-Ausstellung der Ulmer Klötzlebauer bietet vielleicht Anregungen für all diejenigen, die selbst kleine Steine unterm Christbaum gefunden haben.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena dann Märchenzeit und zwar tiefgefroren, auch wenn draußen Plusgrade herrschen. Geboten wird die „Schneekönigin on Ice“. Noch gibt es Tickets für die Vorstellung des Russian Circus on Ice um 15 Uhr.

