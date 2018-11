Einzelhandel Black Friday: Schnäppchen am schwarz-roten Freitag

Ulm / kö

Der „Black Friday“ ist in Ulm wahrnehmbar, aber noch kein ganz großes Thema.

Der Schnäppchentag „Black Friday“ – weil da in den USA die Einkaufsstraßen schwarz vor Menschenmassen sind – ist in Ulm angekommen, spielt aber noch keine nennenswerte Rolle.

Das zeigt sich auch in der Fußgängerzone, wo vor allem internationale Filialisten wie H & M oder Mango den „Black Friday“ plakatieren und mit pauschalen Rabatten werben. Die IHK Schwaben warnte zuletzt allerdings nochmal vor der Verwendung des Begriffs, weil die Wortmarke zumindest vorläufig noch in Hongkong geschützt sei. So gibt es bei der Galeria die „Black Deals“, bei New Yorker oder Herrenausstatter Sør die „Black Week“, bei Wöhrl die „Crazy Days“, bei Hallhuber die „Black Days“. Sør bietet immerhin 50 Prozent auf die Eigenmarken.

„Gelebte Praxis“

Für den Chef der Galeria Kaufhof, Kevin Manski, ist der Black Friday seit vier oder fünf Jahren „gelebte Praxis“. Die Galeria bietet pauschale Rabatte auf Uhren und Schmuck, aber auch stundenweise Reduktionen und und speziell reduzierte Artikel.

So läuft es auch im Ulmer Media Markt heute am „Red Friday“, berichtet Geschäftsführerin Gabriele Backhaus. Es gibt von jedem Warenbereich ein Sonderangebot, wie bei Computern eben ein spezielles Notebook oder bei Haushaltsgeräten eine Espresso-Maschine Die Aktion läuft bis in den Samstag hinein.

Dazu Manski: „Ich kaufe dieses Wochenende alle meine Weihnachtsgeschenke für meine Familie und meine Freunde. Jetzt ist die beste Gelegenheit.“

Bei Reischmann äußert sich Standortchef Martin Reinschmidt etwas zurückhaltender zum „Black Friday“, der – wie im Wirtschaftsteil unserer Zeitung berichtet – in manchen Branchen auch das Weihnachtsgeschäft beschädigt. Reinschmidt sagt: „Das ist schon ein Thema.“ Jedenfalls gibt es spezielle Angebote auf jeder Etage und Treue-Coupons für Stammkunden.

