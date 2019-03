Zweideutige Botschaften auf Plakaten zu einer Ulmer Werbekampagne haben unter Stadträten für Entsetzen gesorgt. Wie sehen unsere Leser die Sache?

„Einparken ohne Vorspiel gibt’s nur am Stadtrand“ und „Hamburg ist auch durch viel Verkehr berühmt geworden“ - über diese frechen Sprüche auf Werbeplakaten war der Ulmer Stadtrat jüngst sehr erzürnt:

Wir haben nachgefragt, was ihr von der Sache haltet. In unserer Umfrage waren am Mittwochabend rund 60 Prozent der Meinung, die Sprüche seien „witzig - und die Kritik daran ist total überzogen“.

Gut 26 Prozent finden die Plakate „total sexistisch“ und dem Rest der Teilnehmer ist das alles egal.

Viele Facebook-User finden die Sprüche witzig

Auch auf Facebook zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Die meisten User stören sich nicht groß an den Plakaten. User Thomas Mann schreibt „Spießigkeit hoch 3 = SPD ... Werbung hat nur ein Ziel, sie muss auffallen!“ und Michael Schmucker „gefällt sie sehr gut“. Erika Häderle findet: „Bitte liebe SPD ihr müsst nicht immer päpstlicher als der Papst auftreten. Ein bißchen mehr Humor täte euch ganz gut.“

Unsere Facebook-User zeigen vornehmlich Unverständnis für die Aufregung.

© Foto: Screenshot SWP

Unsere Lokalredakteurin Christine Liebhardt sieht das anders:

Kommentar Diese Werbekampagne steht Ulm nicht gut Es wäre klüger gewesen, sich Einfalls- und Geschmacklosigkeiten wie bei der aktuellen Werbekampagne zu verkneifen, meint unsere Lokalredakteurin Christine Liebhardt.

