Die ersten Schlittschuhläufer waren schon längst auf dem Eis in der Anlage bei Donaubad in Neu-Ulm unterwegs. Am 3. Oktober 2019 ist die Eislaufsaison dort gestartet. Was kostet der Eintritt? Wann ist die Eislaufanlage geöffnet? Wann ist Eisdisco? Alle Infos zu Preisen, Öffnungszeiten und Disco gibt es hier im Überblick:

Preise für Schlittschuhlaufen in Neu-Ulm

Die Preise für den Eintritt der Eislaufanlage beim Donaubad in Neu-Ulm haben sich verändert. Während Erwachsene etwas mehr bezahlen, ist es für Kinder günstiger geworden. Hier eine Übersicht der Eintrittspreise:

Einzelticket kosten...

Erwachsene: 5,50 Euro

Ermäßigte: 4,50 Euro

Kinder: 3,50 Euro

Familie klein: 8 Euro

Familie groß: 13 Euro

Freier Eintritt: Kinder unter 4 Jahren, Geburtstagskinder jeden Alters und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung

10er-Karten kosten...

Erwachsene: 90 Euro

Ermäßigte: 70 Euro

Kinder: 60 Euro

Dauerkarten kosten...

Erwachsene: 49,50 Euro

Ermäßigte: 40,50 Euro

Kinder: 31,50 Euro

Bei Gruppen ab zehn Personen gibt es Rabatt und je zehn Personen ist eine Begleitperson frei. Für Informationen über Sondertarife für Schulklassen gibt es Infos unter (0731) 985 99 13 oder per Mail an info@donaubad.de. Informationen zum Verleih von Schlittschuhen und mehr gibt es unter donaubad.de/eissportanlage.

Eisdisco - Musik und Schlittschuhe in Neu-Ulm

Auf der Eissportanlage beim Donaubad findet am Samstagabend, 19. Oktober 2019 von 19 bis 22 Uhr die Eisdisco statt. Die Gäste dürfen sich freuen auf die aktuellen Charts mit Live-DJ, Disco-Lichteffekten und einen Eis-Kiosk.

Jeden letzten Samstag im Monat (nur Dezember bis Februar) findet zudem die Eisdisco Plus statt. Die Anlage ist dabei bis 24 Uhr geöffnet und es werden neben den aktuellen Charts auch die besten Sounds der 90er gespielt. An den Abenden gilt der normale Eintritt - kein Eventzuschlag.

Öffnungszeiten der Eissportanlage beim Donaubad in Neu-Ulm

Die Eissportanlage unterscheidet bei den Öffnungszeiten in Vorsaison im Oktober, Hauptsaison von Ende Oktober bis Anfang März sowie Nachsaison bis Ende März. Die Eislaufanlage hat wie folgt geöffnet:

Vorsaison...

In der Vorsaison variieren die Zeiten und werden nach und nach bekanntgegeben. Die aktuellen Infos dazu gibt es unter donaubad.de/oeffnungszeiten. Bisher bekannt sind...

Freitag, 18. Oktober: 13 bis 18 Uhr

Samstag, 19. Oktober: 13 bis 22 Uhr (Eisdisco ab 19 Uhr)

Sonntag, 20. Oktober: 10 bis 21 Uhr

Die Außenanlage ist noch geschlossen.

Hauptsaison...

In der Hauptsaison sind zwar Halle und Freipiste in Betrieb, jedoch nicht immer beide frei, da auf der Anlage auch Trainingsbetrieb stattfindet. Genaue Infos dazu gibt es unter obigem Link.

Während der Schulferien in Baden-Württemberg und Bayern:

Montag bis Freitag: 10 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 19 Uhr (Eisdisco 19 bis 22 Uhr)

Dezember bis Februar ist jeden letzten Samstag im Monat (28. Dezember, 25. Januar, 29. Februar) „Eisdisco Plus“ bis 24 Uhr.

Sonntag: 10 bis 21 Uhr (vor Schulferien bis 22 Uhr)

Außerhalb der Schulferien in Baden-Württemberg und Bayern:

Montag bis Dienstag: geschlossen

Mittwoch bis Donnerstag: 14 bis 21 Uhr

Freitag: 10 bis 22 Uhr

Samstag: 13 bis 19 Uhr (Eisdisco 19 bis 22 Uhr)

Dezember bis Februar ist jeden letzten Samstag im Monat (28. Dezember, 25. Januar, 29. Februar) „Eisdisco Plus“ bis 24 Uhr.

Sonntag: 10 bis 21 Uhr

