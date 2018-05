Ulm / swp

Es hat schon Tradition: Wenn der Vorverkauf für das Ulmer Zelt startet, müssen Kartenkäufer Wartezeit mitbringen.

Anstehen, dann klappt’s mit dem Wunschkonzert. So lautet das Motto, wenn der Vorverkauf für das Ulmer Zelt startet. Um 9 Uhr gingen am Freitag die ersten Karten über den Tresen des Wagens am Nördlichen Münsterplatz. Und die Schlange davor wurde länger und länger...

Die 32. Spielzeit startet am 23. Mai – das komplette Programm gibt’s hier: