Finanzen Schlagabtausch zur Investitionsstrategie

Ulm / Christine Liebhardt

Meistens geht es im Ulmer Gemeinderat und seinen Ausschüssen recht kooperativ zu. Um so bemerkenswerter der Schlagabtausch, den sich Lena Schwelling (Grüne) und Thomas Kienle (CDU) vergangene Woche im Hauptausschuss geliefert haben: „Wenn ich Ihnen zuhöre, hab’ ich immer das Gefühl, dass Sie grundlegend nicht verstanden haben, was die Investitionsstrategie ist“, griff Schwelling Kienle an.

Der Fraktionsvorsitzende hatte zuvor eine lange Liste von Projekten verlesen, die nach Auffassung der CDU priorisiert werden sollten – von der Sanierung von Ochsen- und Schlossergasse in Söflingen über die Neugestaltung von Theodor-Heuss-Platz und Donauufer bis hin zum Neubau des Rathauses in Unterweiler und dem Hochwasserschutz in Ermingen. Worauf zunächst Kämmerer Martin Bendel fragte, wo denn die Gegenfinanzierung sei, und Kienle die Spielregeln erklärte: „Wenn man etwas vorzieht, muss man stattdessen andere Dinge nach hinten schieben.“

„Wer einatmet, muss ausatmen“

Der CDU gehe es „erstmal um die politische Diskussion, was Vorrang hat“, entgegnete Kienle, der in der Strategie ein „atmendes System“ sieht, das man anpassen müsse, um die Realität abzubilden, Beispiel Brückensanierungen. Was Schwelling als Argument nicht reichte. „Wenn wir die Donauwiese schneller wollen, gibt es nicht fünf neue Fußballplätze“, stellte sie klar. Die Investitionsstrategie sei ein gutes Instrument, „sie zwingt uns zu politischer Ehrlichkeit“. Man müsse sie aber auch ernst nehmen. „Ihr System ist eins, das nur einatmet. Dann geht man aber auch irgendwann drauf.“

Kienles Retourkutsche: „Sie können ja Ihre politische Gestaltungsfreiheit aufgeben und an die unverrückbare Investitionsstrategie von 2017 glauben.“ Was wiederum die Grüne nicht stehen lassen wollte: „Wenn man viel verspricht, was man am Ende nicht halten kann, gefährdet das unser aller politische Glaubwürdigkeit“, mahnte sie.

Ihrer Meinung war nicht nur ihr Fraktionskollege Michael Joukov-Schwelling („Unsere Verantwortung ist es, das in eine Reihenfolge zu bringen und in Einklang mit dem, was Verwaltungsmitarbeiter und Baufirmen leisten können“), sondern auch Helga Malischewski (FWG): Die einmal verabschiedete Investitionsstrategie müsse dann schon „in Stein gemeißelt sein, damit wird glaubwürdig bleiben“.

Die erste Fortschreibung der Investitionsstrategie soll in den Haushaltsberatungen Ende November ausführlich besprochen und im Dezember vom Gemeinderat verabschiedet werden.