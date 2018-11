Neu-Ulm / swp

Darf auf der Hochzeit geraucht werden oder nicht? Über diese Frage ist am Samstag in einer Festhalle in Offenhausen ein Streit entbrannt, der zu einer handfesten körperlichen Ausei­nandersetzung zwischen rund 60 Hochzeitsgästen führte und in deren Verlauf mehrere Beteiligte leicht verletzt wurden. Ein Gast hatte mehrmals in der Hochzeitslocation eine Zigarette anzünden wollen. Nachdem dies untersagt wurde, kam es zunächst zum Streit, dann zur Schlägerei.