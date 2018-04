Gastronomie „Industrial Vintage“: Q-Muh in Ulm umgebaut

Ulm / Frank König

Für den aufwendigen Umbau des Q-Muh gibt es Vorbilder in New York und Amsterdam. Der neue Stil: Industrial Vintage.

Aus einem Projekt zur Verbesserung der internen Logistik heraus ist im Burger-Restaurant Q-Muh an der Blau eine sehenswerte neue Location entstanden. Dominik und Marcus Krüger von der Ulmer Barfüßer-Gruppe haben weder Kosten noch Mühe gescheut, um dem Lokal in einem zweimonatigen Umbau eine einzigartige Atmosphäre zu verleihen. Dafür reisten sie mit ihren Architekten in Metropolen wie New York, London, Amsterdam, Berlin und Hamburg, um sich vor Ort über den Stil angesagter gastronomischer Outlets zu informieren. Diese Kurztrips haben sich ganz offensichtlich gelohnt.

So erinnert eines der zentralen Gestaltungselemente des Q-Muh – ein ausrangierter Schiffscontainer der Reederei K-Line – an ein Steakrestaurant in New York, in dem ein verglaster Fleischkühlraum steht, der also das Hauptprodukt transparenter macht. Der Container, der als Gestaltungselement auch in Amsterdam entdeckt wurde, enthält an der Blau eine Mischanlage, in der das Craftbeer Shiny Wilma hopfen-gestopft und somit zusätzlich aromatisiert wird. Das soll bei einer „Hiptime“ hin und wieder auch für Gäste im Selbstversuch möglich sein. Auf dem abgestützten Container lagern Kühlcontainer mit fünf Hektolitern des neuen Hausbiers Urban Monk.

Leuchten von Lkw-Rampenn

Ein Hingucker ist auch die hintere Wand mit über 30 Quadratmetern irischem Langmoos aus Esslingen. Die Inspiration war eine begrünte Wand in einem New Yorker Hotel. Für die Toiletten in den von Wöhrl dazugemieteten Flächen im Untergeschoss war die U-Bahn das Vorbild: mit Graffitis, die auf der Damen-Toilette als beliebtes Fotomotiv dienen.

Ein dominierendes Element sind ansonsten Sitzecken für je zwei Leute mit Tisch dazwischen, orangefarbener Beleuchtung aus Lichtern, die man von Lkw-Rampen kennt, und einer kontaktlosen Aufladestation für Handys. Die Deckenleuchten wurden aus osteuropäischen Fabriken recycelt und mit LED versehen. Dominik und Marcus Krüger nennen den Stil „Industrial Vintage“.

Über den schon bei ihrem Onkel, Großgastronom Ebbo Riedmüller, hoch im Kurs stehenden Inneneinrichter Zebrano (Günzburg) kam aber auch viel Holz dazu: an der Theke aus einem Stadel von anno 1892 und an den Wänden, teils als fahrbare Wände. Für den DJ gibt es wiederum eine Bühne als Stahlkonstruktion. Die Neonlampen mit amerikanischen Motiven stammen aus Berlin: Am Abgang zu den Toiletten, vor denen auch ein neu hergerichteter Star-Wars-Flipper steht, heißt es: „Be nice or fucking leave“. Das hört sich ein bisschen heftig an, soll aber nur bedeuten: „Sei nett zu den Leuten, sonst hast Du hier nichts verloren.“

Neue Infrastruktur

Eigentlich lautete der Plan nur, die Büros, Sozialräume und Klos nach unten zu verlegen, um auch die Küche neu zu ordnen und einen Lift für die Anlieferung einzubauen. Dabei konnten von der Wöhrl-Immobiliengesellschaft Tetris 300 Quadramter angemietet werden. Das Q-Muh verfügt nun über 220 Sitzplätze innen und 140 außen an der Blau. Und wie läuft der Laden, der in der neuen Form viel Aufmerksamkeit erfährt? Die Krügers schwäbisch bescheiden: „Wir sind zufrieden.“