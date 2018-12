Unfruchtbarkeit Schicksal ungewollt kinderlos

Next

Ulm / Beate Rose

Wucherungen von Gewebe verhinderten, dass Claudia Schimanski schwanger wurde. Der Fachmann spricht dabei von Endometriose. Das Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, siedelt sich außerhalb der Gebärmutter an. Bei der Ulmerin waren von den Wucherungen Bauchraum und Darm betroffen.

Dass sie an der Krankheit leidet, hat Claudia Schimanski festgestellt, als sie mit Mitte 20 schwanger werden wollte und deswegen die Pille abgesetzt hatte. Die Pille hatte die Wucherungen und die damit einhergehenden Schmerzen unterdrückt. Für sie begann eine Leidenszeit. „Ohne Schmerzmittel konnte ich nicht mal aufstehen“, erzählt sie. Eine fünfstündige OP an der Uniklinik folgte und die ärztliche Feststellung: „Ohne künstliche Befruchtung können Sie nicht schwanger werden.“ Ihr Mann, damals Anfang 30, erzählt, dass er darunter gelitten habe, dass „ich meiner Frau nicht helfen konnte“ und dass bei ihr „die Last für eine Situation lag, für die sie nichts kann“.

Ein halbes Jahr nach der OP begann die erste künstliche Befruchtung. Insgesamt vier hat Claudia Schimanski auf sich genommen. Viermal die „Achterbahnfahrt der Gefühle“ mitgemacht, vom Hoffen und Bangen, ob sich befruchteten Eizellen im Eierstock eingenistet haben. „Es war jedes Mal die Hölle“, sagt sie über die Wartezeit, die immer 14 Tage bis zum Schwangerschaftstest beträgt. Abgesehen von körperlichen Strapazen wie vorbereitende Hormonspritzen. Finanziell muss man sich das leisten können, auch wenn sich die Krankenkasse an drei Versuchen beteiligt: Das Paar hat pro Versuch 3500 Euro gezahlt, beim bisher letzten die vollen Kosten von 5000 Euro. „Wir haben uns das zusammengespart“, sagt er.

Wie kommt mal als Paar durch so eine Zeit, vor allem, wenn das Wunschkind letztlich ausbleibt? „Ohne die Beratungsstelle wüsste ich nicht, wo ich heute wäre“, sagt sie. Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in der Schwambergerstraße berät auch bei unerfülltem Kinderwunsch. Dort ist dafür Natalie Kitterer, Sozialpädagogin, zuständig. Zuvor hatte diese Aufgabe Margarita Straub, die Leiterin der Beratungsstelle, erfüllt.

Nach ihrer Erfahrung benötigt nicht jedes Paar mit unerfülltem Kinderwusch psychosoziale Beratung. Wer aber Hilfe braucht, der „sollte es sich erlauben, sie anzunehmen“, sagt sie. Denn ungewollt kinderlos zu sein wie auch künstliche Befruchtung seien nach wie vor Tabuthemen.

Auch die Schimanskis erzählen, dass außerhalb der Beratungsstelle niemand von ihrem Schicksal wisse. Weswegen in dieser Geschichte ihre wahren Namen nicht genannt sind. Sie erzählen davon, dass etwa Kollegen oft plump fragen, in der Art: „Wann ist es denn bei euch soweit?“ Ihre Antworten darauf erfolgen so schnell, dass man spürt, dass sie sie schon oft gesagt haben. „Trainingsweltmeister“, sagt er. „Wir lassen es auf uns zukommen“, sagt sie.

Nachdem die dritte künstliche Befruchtung erfolglos verlief, hatte der Arzt beiden beim Abschlussgespräch einen Flyer der Beratungsstelle hingelegt. Claudia Schimanski rief noch am selben Tag an und bekam sofort einen Termin. Für Notfälle versuche man, Termine frei zu halten, schildert Kitterer. Denn: „Es ist eine große Erschütterung im Leben“, sagt Straub.

Krisen kann man bewältigen

Manche Paare suchen die Beratungsstelle auf, um sich über Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung zu informieren. Manche Paare müssen längere Zeit gestützt werden, etwa wenn das Paar zu zerbrechen droht, weil das Wunschkind ausbleibt. Straub: „Es ist eine Krise, aber Krisen kann man bewältigen.“

Achtmal suchten die Schimanskis das Gespräch mit Kitterer. Für ihn war selbstverständlich, dass er bei dabei war, „weil wir Kinder wollen und wir nach dem dritten erfolglosen Versuch überfordert waren“. Den vierten Versuch, bei dem sie sich an eine Privatklinik wandten, erlebten sie bereits mit Unterstützung der Beratungsstelle. Seiner Frau habe es geholfen, zunächst einmal überhaupt über ihren Kinderwunsch zu sprechen. Und zu schauen, was das Leben noch lebenswert macht. Reisen ist ihr eingefallen, sich mehr aufeinander zu konzentrieren. Eine Weiterbildung hat sie inzwischen absolviert, steht vor den Prüfungen.

Mittlerweile ist sie Ende 20, er Mitte 30. Vielleicht wollen die Schimanskis es nochmal probieren mit einem Kind und einer künstlichen Befruchtung. Egal, wie das Ergebnis sein wird: „Wir können es nicht ändern und wir haben uns“, sagt sie.