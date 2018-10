Szene Neue Bar in Ulm: „Reischmann’s“ eröffnet Mitte Oktober

Ulm / Frank König

Investor Walter Feucht hat sich bei dem Projekt im gleichnamigen Modehaus am bekannten „Schumann’s“ in München orientiert.

Wer gerne mal in schicker Umgebung einen Kaffee oder Prosecco trinken möchte, bekommt eine neue Anlaufstelle. Es handelt sich um das ehemalige Café „W“ im Modehaus Reischmann, das komplett umgebaut und mit einem modernen Design versehen wurde. Investor Walter Feucht macht keinen Hehl daraus, dass man sich ein Stück weit am bekannten „Schumann’s“ orientiert – auch mit dem Namen, der früher auf Walz anspielte. Die neue Bar heißt nun „Reischmann’s“.

Man habe sich auch vor Ort in München informiert, wo Charles Schumann eine Bar am Odeonsplatz und einen zweiten Standort in den Fünf Höfen betreibt. Walter Feucht: „Wir brauchen uns vor dem Schumann’s nicht zu verstecken.“ Der Schriftzug in Ulm wurde bereits montiert. Bei der Gestaltung hatte auch Messedesigner Fey einen großen Anteil.

Das „Reischmann’s“ soll voraussichtlich am Samstag, 13. Oktober, spätestens aber nächste Woche eröffnen. Die Regie führt Aldo Cortese, mit dem Feucht bereits die Eisdiele Voi in der Hirschstraße eröffnet hat. Außerdem mit im Boot: der ehemalige Pächter des „W“, Elias Vamvakas, und die frühere Betreiberin des Wiley-Clubs, Lisa Geiger. Mit der Besetzung, aber auch dem erneuerten Konzept, ist Feucht optimistisch. Nach seinen Worten wurde eine nennenswerte sechsstellige Summe in das Projekt investiert.

Fläche in den Verkaufsräumen

Das neue „Reischmann’s“ beschränkt sich nicht mehr auf die Fläche des alten „W“, sondern reicht in die Verkaufsräume des Modehauses hinein. Das Café belegt hier im Erdgeschoss 25 Quadratmeter, berichtet Standortchef Martin Reinschmidt. Wenn das Modehaus um 19 Uhr schließt, kann man eine Glastür vorziehen, so dass der Barbetrieb weiterläuft. Feucht stellt sich vor, dass das „Reischmann’s“ bei guter Akzeptanz am Donnerstag, Freitag und Samstag bis spät offen ist. Die Plätze sind anders als früher um einen großen, abgeschrägten Bartresen herum angeordnet.

Bei Reischmann eröffnete zuletzt auch ein Pop-up-Store von Herrenausstatter Dressler. Für November kündigt Reinschmidt eine ähnliche Aktion von Bogner an, die nur ausgewählte Läden in Deutschland erhalten.

