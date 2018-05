Regio TV Debatte um Nuxit: Scheidungskrieg im Fernsehen

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

„Auf ein Bier“ trafen sich der Neu-Ulmer OB und der Landrat. Thema bei Regio TV ist der Nuxit.

„Auf ein Bier mit . . .“ heißt eine Sendereihe bei Regio TV, in der sich Moderator Marcel Wagner mit Menschen unterhält. Jetzt wurde im „Zunfthaus der Schiffleute“ in Ulm eine neue Folge aufgezeichnet, die am Donnerstag, 10. Mai, Start um 18 Uhr, ausgestrahlt wird. Zu Gast waren der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und Landrat Thorsten Freudenberger. Thema war natürlich der Nuxit, der laut Wagner eigentlich nett klingt, „tatsächlich aber ein erbitterter Scheidungskrieg ist“.

Die Argumente, die Noerenberg und Freudenberger eine Stunde lang austauschten, waren nicht neu. Der eine, Noerenberg, schilderte die Vorteile, die er in der Kreisfreiheit sieht. Der andere, Freudenberger, kämpfte mit Emotionalität – „die bei diesem Thema auch sein darf“ – für den Erhalt des Landkreises zusammen mit der Stadt Neu-Ulm: „Es ist doch mehr als 47 Jahre gut gelaufen.“ Klar, sagte Freudenberger, es könnte auch einen kleineren Landkreis geben. „Wenn wir eine Veränderung haben wollen, dann zum Wohle beider Partner.“ Noerenberg aber stellte die Partnerschaft in Abrede.

Während Noerenberg auf mehr Eigentständigkeit gerade auch beim öffentlichen Personennahverkehr hofft, argumentierte Freudenberger, dass dies auch innerhalb des Landkreises möglich sei. „Ich glaube nämlich, dass man durch Kooperation sehr wohl füreinander sorgen kann.“

Auch der Bürgerentscheid wurde angesprochen. Eine Entscheidung über das Bürgerbegehren dazu mit mehr als 3200 Unterschriften ist noch nicht gefallen. Stichtag ist der 18. Mai. Über die Zulässigkeit entscheidet die Stadt, die auch den Antrag auf Kreisfreiheit gestellt hat. Und die hat laut Noerenberg Zweifel an dieser Zuständigkeit. Letztendlich sei es Neuland und eine Entscheidung der Staatsregierung und des Landtags. Freudenbergs Haltung dazu ist klar: „Bei aller Wertschätzung für den Stadtrat halte ich einen Bürgerentscheid in dieser Frage durchaus für sehr gewichtig.“