Nachtkritik Wahnsinn, diese Lucia!

Ulm / Jürgen Kanold

Ein düsteres, verfallendes Schloss mit einer Treppe in den ersten Stock. Friedhofskreuze und eine Schlachtküche, in der nicht nur Wild aufgebrochen wird, sondern in der auch schon Menschenblut floss. Eine schön schauerliche Romantik: Gaetano Donizettis Oper „Lucia di Lammermoor“ hatte am Donnerstagabend am Theater Ulm Premiere – in der Regie von Ansgar Haag und im Bühnenbild von Christian Rinke. Es ist eine konventionelle Inszenierung, aus Meiningen importiert. Alles für den Belcanto. Und es funktioniert, weil das Ensemble unter Leitung von Timo Handschuh glänzt. Wahnsinn, diese Wahnsinnsarie: überragend Maryna Zubko als Lucia, himmlisch begleitet von der Glasharmonika. Großer Premierenjubel.