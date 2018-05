Kabarett Schafroths Allgäuer Weisheiten

Ulm / Petra Lehmann

Da steht er, der Lockenkopf in seinem braunen Lodenjanker – dem „Kampfanzug des Raffeisenvorstands“ – und begrüßt die Gäste im besten Allgäuerisch zu einem „bunten bayerischen Heimatabend“, der nicht nur das Brauchtum pflegen, sondern auch Völker verständigend sein soll, zwischen den Bayern und den Baden-Württembergern.

„Ulmer, umarmt in der Pause einfach auch mal einen Neu-Ulmer“, ruft Maxi Schafroth in das ausverkaufte Zelt, bevor er mit dem „Chor der Jungen Union Miesbach“ zu einem urbayerischen Gstanzl anstimmt. Der Chor besteht aus nur vier sehr ernst dreinblickenden Männern, die dann zusammen mit Schafroth aber auf äußerst lustige Weise a cappella übers „Marmelade einkochen“ und Heizöl horten“ auf Allgäuer Bauernhöfen spotten.

Maxi Schafroth weiß sein Publikum bestens zu umgarnen, indem er in seinem zweiten Soloprogramm „Faszination Bayern“ die Mentalität der Allgäuer („die übrigens der der Schwaben sehr ähnlich ist“) ebenso auf die Schippe nimmt wie die hippe Münchner Gesellschaft. Als große Trennlinie sieht er den Lech, der „in Arm und Reich teilt“. Der 33-Jährige erzählt kumpelhaft mit charmantem Allgäuer Akzent von seiner Kindheit auf dem Bauernhof und vergleicht sie mit der der fünfjährigen Zwillinge Jette und Jütte in München – den Kindern seiner ehemaligen Kollegen Silke und Jörn. Das Paar hatte er während seiner Banklehre in der bayerischen Landeshauptstadt kennengelernt und mit ihnen auch Patentrechtsanwälte und Unternehmensberater, die im Manufactum, der „BayWa für Neureiche“, einkaufen. Auch Zahnarztkinder aus Starnberg in großen SUVs oder „Helicopter Parents“ werden aufs Korn genommen. Diese Eltern trainiere er neuerdings auf seinem umgebauten Erbhof beziehungsweise beim Gletscherhüttenseminar „Loslassen!“.

Auch ausgebrannte Ex-Banker werden beraten, und in so genannten Ineffizienz-Seminaren habe er bereits die „gesamte Führungsriege vom Berliner Flughafen gecoacht“. Klar, dass ihm das alles die Nominierung zum „Entrepreneur of the Year“ seiner Heimatgemeinde eingebracht habe.

Und zwischendurch lockert Schafroth seine Monologe immer wieder durch skurrile Lieder auf, die sein kongenialer Gitarrist und langjähriger Freund Markus Schalk begleitet. Darin malt der Kabarettist mit seiner sehr guten, wandlungsfähigen Stimme urkomische Bilder von Allgäuer Tankstellen und dreibeinigen Nutzkatzen oder besingt die Kunst des richtigen Timings bei der Heuernte („Mähen oder nicht mähen?“). Kurzum: Schafroth analysiert scharfsinnig seine Heimat in einer kurzweiligen Bühnenshow, bei der die Pointen stets druckreif sitzen und dem Zuhörer kaum Zeit zum Durchschnaufen bleibt. Frenetischer Applaus und ein letztes Gstanzl zum Abschied.