Ob Homeoffice, Einkauf oder Aufgabenverteilung innerhalb der Familie: Das Leben spielt sich inzwischen in den eigenen vier Wänden ab. Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie ist es auch weiterhin ratsam, die Kontakte mit anderen Menschen auf das Nötigste zu beschränken. Wer jetzt über den Verkauf von Wohneigentum nach denkt, kann den ersten Schritt machen, ohne dabei das Haus zu verlassen.

Wenige Mausklicks entfernt

Auf der Bewertungsplattform der Volksbank Immobilien Ulm Biberach Ravensburg, www.immo-voba-bewertung.de ist es möglich, die zum Verkauf stehende Immobilie unverbindlich und kostenfrei schätzen zu lassen. „Mit ein paar Angaben zum Verkaufsobjekt, wie die Anzahl der Zimmer sowie Quadratmeter und das Baujahr, gibt die Onlinebewertung einen stichhaltigen Hinweis auf den Marktwert“, erklärt Immobilienexperte Michael Motaln, Leiter der Volksbank Immobilien am Standort Ulm.

Online jederzeit für Sie da

Bei der ermittelten Preisspanne, die potentielle Verkäufer nach wenigen Schritten per E-Mail zugeschickt bekommen, handelt es sich um eine statistische Annäherung, die auf der Basis von Vergleichsobjekten zustande kommt. „Die Digitalisierung ermöglicht es unseren Kunden, den Wert einfach und unkompliziert festzustellen. Bei einer genaueren Bewertung ist es allerdings ratsam, sich auf die regionale Marktexpertise der Volksbank Immobilien Ulm Biberach Ravensburg zu verlassen.“

Die Mikroumstände zählen

Viele Faktoren können sich auf den tatsächlichen Verkaufswert auswirken. „Als regionaler Makler kennen wir die Besonderheiten“, verdeutlicht der Geschäftsleiter. Die sogenannten Mikroumstände, wie etwa die Sonnenausrichtung, der individuelle Zustand, die Mietbedingungen oder der Renovierungsstatus, lassen sich von den Immobilienexperten im persönlichen Gespräch konkret bewerten. „Eine Schätzung des Immobilienwertes lohnt sich in jedem Fall“, verweist Motaln auf die derzeitige Lage. Die Nachfragen am Immobilienmarkt seien nicht signifikant zurückgegangen, wie eine Ersteinschätzung von Immobilienscout 24 aufzeigt. „Gerade in Krisenzeiten möchten sich viele Bürger mit Wohneigentum absichern.“

