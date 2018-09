Ausstellung Schätze der Söflinger Klosterkirche

Geöffnet an allen Sonn- und Feiertagen

Ausstellung „Prachtvoll – Schätze aus 325 Jahren Mariä Himmelfahrt“ ist vom 30. September bis 11. November im Museum in der Klostermühle Söflingen zu sehen. Öffnungszeiten sind immer an Sonn- und Feiertagen von

14 bis 17 Uhr, auch am 3. Oktober und 1. November. Führungen für Gruppen sind außerhalb dieser Zeiten möglich, Absprache unter Tel. (0731) 38 62 53.