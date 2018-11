Reparatur Schadhafte Leitung

Ulm / swp

Die Suche nach schadhaften Stellen auf einem einen Kilometer langen Teilstück der Fernwärmeleitung auf den Oberen Eselsberg gestaltet sich weiter aufwändig. In der Magirusstraße vor der Einmündung in die Blaubeurer Straße wurde nun ein Schaden lokalisiert.

Für die Dauer der Reparatur, die am 3. Dezember beginnt und voraussichtlich bis 7. Dezember dauert, ist die Magirusstraße aus Richtung Blaubeurer Straße weiter befahrbar. In der Gegenrichtung ist die Magirusstraße auf Höhe der Firma Beiselen für die Einfahrt in die Blaubeurer Straße gesperrt. Die Zufahrt zu Blautalcenter und Beiselen sei in der Magirusstraße aber aus beiden Fahrtrichtungen gewährleistet.