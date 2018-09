Ulm Mann stürzt von der „Elchingen“: Identität des Toten geklärt

Ulm / Frank König

Tragisches Ende einer Ausflugsfahrt auf der Donau. Ein erfahrenes Besatzungsmitglied der Schachtel „Elchingen“ stürzte beim Anlegen mit einer Ausflugsgruppe an der Anlegestelle beim Kraftwerk Böfinger Halde am Donnerstag gegen 22 Uhr ins Wasser und kam ums Leben. Zwar konnten Rettungstaucher den 66-Jährigen nach etwa 25 Minuten finden. Er wurde zuerst reanimiert, ist dann jedoch am Freitagvormittag im Bundeswehrkrankenhaus verstorben.

„Einer der erfahrensten Schachtelfahrer“

Seitens der Eigentümergemeinschaft der „Elchingen“ erläuterte deren Sprecher Anton Gugelfuß, es handle sich bei dem verunglückten Schachtelfahrer um Anton Mader – „einen der erfahrensten Donaufahrer“ und außerdem ein Mitglied der 18-köpfigen Eigentümergemeinschaft. Gugelfuß zeigte sich erschüttert, dass sein Jugendfreund auf diese Weise ums Leben kam. Bei Anton Mader habe es sich überdies um eine der angesehensten Persönlichkeiten in Elchingen gehandelt. Der Vorfall sei für alle in seinem Umfeld völlig unerklärlich.

Die Polizei bestätigte, dass beim Anlegen alles mit rechten Dingen und vorschriftsgemäß zuging. Der 66-Jährige muss bei seinem Sturz anscheinend rasch das Bewusstsein verloren haben. Er fiel ohne Fremdeinwirkung in die ruhige Donau und konnte nach dem raschen Eintreffen der DLRG-Taucher erst in drei Metern Tiefe aufgefunden werden.

Plötzlich im Wasser

Die Schachtelfahrer hatten eine Ausflugsgruppe donauaufwärts bis zur Ulmer Altstadt gefahren und waren dann wie üblich abends zur Anlegestelle zurückgekehrt, wo auch die „Ulm“ und die „Ulma“ liegen. Gugelfuß sagte, die „Elchingen“ liege seit jeher an der Außenseite der „Ulma“, hinter der wiederum die „Ulm“ liegt. Mader war nach Schilderungen der Crew anscheinend dabei, den üblichen Steg zur „Ulma“ zu legen, über den die Ausflügler dann die „Elchingen“ verlassen sollten. Bei der Routine-Aktion habe auch niemand auf ihn aufgepasst. Er sei dann „auf einen Schlag kopfüber“ ins Wasser gefallen. Daher stellen sich die Elchinger Schachtelfreunde die Frage, ob es eine gesundheitliche Ursache für den Sturz gab.

Nicht mehr aufgetaucht

Jedenfalls tauchte Mader nicht mehr an die Oberfläche, so dass man ihn so hätte retten können. Er muss unmittelbar bewusstlos geworden sein und wurde schließlich im Bereich der „Ulm“ gefunden. Die Rettungskräfte versuchten über längere Zeit ihn zu reanimieren, auch seine Frau war bei der Fahrt mit vor Ort.

Nach Eingehen des Notrufs hatte sofort eine großangelegte Suchaktion begonnen, auch ein Polizeihubschrauber aus Stuttgart war angefordert, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Polizeisprecher Uwe Krause sagte, man untersuche den Unfallhergang genau, nach bisherigen Erkenntnissen sei aber alles mit rechten Dingen zugegangen. Es habe in der Lage niemand von der Besatzung helfen können. Auch Gugelfuß sagte mit Blick auf das Anlegemanöver: „Es war alles astrein.“

