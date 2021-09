Das Logo prangt weithin sichtbar an der Fassade, die graue Metallic-Fassade glänzt wie poliert in der Sonne: Auf den ersten Blick hat der nun in finanzielle Schwierigkeiten geratene Ulmer IT-Dienstleister Scanplus einen stattlichen Firmensitz direkt am Berliner Ring im Science Park II. Doch der Sch...