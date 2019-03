Kommentar Ute Gallbronner zum Zustand der Toiletten in Schulen Sanieren – und zwar sofort!

Ulm / Ute Gallbronner

Es scheint ein unlösbares Problem zu sein, die Sache mit den Schulklos. Nicht nur in der Stadt Ulm stinken sanitäre Anlagen in Schulen buchstäblich zum Himmel. Auch andernorts sind die Zustände unzumutbar, doch die bürokratischen Mühlen mahlen langsam. Wenn aber Klobrillen fehlen, Spülungen nicht funktionieren und der Schimmel an den Wänden klebt, dann müssen diese Mängel beseitigt werden. Und zwar sofort und gründlich, anstatt nur zu flicken.

Fehlende Kinderstube

Wer schon mal ein Schulklo besuchen musste, der weiß, dass dies kein Wohlfühlort ist – auch nicht, wenn es frisch renoviert ist. Da wird daneben gepinkelt, Klopapierrollen in Schüsseln gestopft und die heimlich gerauchte Kippe hinterher geschmissen. Von blinder Zerstörungswut ganz abgesehen.

Doch auch in Sporthallen, Rastanlagen oder manchen Firmen kennt man das Problem. Eben überall dort, wo die Benutzer nicht selbst putzen müssen und anonym ihr Geschäft verrichten können. Das hat etwas mit fehlender Kinderstube zu tun, nicht nur bei Jugendlichen. An der Autobahn stehen deshalb jetzt Edelstahlklos. Da gibt’s keine Brillen, die zerstört werden können, und am Abend wird mit dem Schlauch durchgespritzt. Aber wer will das in der Schule schon? Kloputz-Dienste für Schüler statt Strafarbeiten und Nachsitzen? Auch eine charmante Idee, aber kaum mehrheitsfähig.

Das könnte dich auch interessieren: