Ulmer Hundstage Messe Dogsmania: Sanfte Riesen, mutige Zwerge

Ulm / Amrei Groß

Der schönste Mastiff ist ein Brite: Bei der Messe Dogsmania lässt „Gator Dembra-Damo“ alle anderen hinter sich.

Sie sind 70 bis 91 Zentimeter groß und bis zu 100 Kilogramm schwer: Mastiffs sind ohne Zweifel eindrucksvolle Erscheinungen. Am Wochenende waren die sanften Riesen zu Gast in Wiblingen: Im Rahmen der Messe Dogsmania veranstaltete der Old English Mastiff Club Deutschland seine Club Show. Mastiffs aus Deutschland, Großbritannien und Italien stellten sich am Samstag und Sonntag dem Urteil erfahrener Richter.

Rolf Blessing und sein walisischer Kollege Richard Thomas oblag es, die schönsten Vertreter der Rasse zu küren. Beide hatten dabei aber mehr als nur Aussehen und Gangwerk im Blick. Auch was Wesen war zentral. „Der Mastiff ist ein Hund von hervorragendem Temperament. Er ist groß, aber sanft“, sagte Thomas, der die eindrucksvollen Tiere selbst über 30 Jahre züchtete. Trotz seiner Größe sei der Mastiff unlängst unter die Top Ten der kinderfreundlichsten Rassen gewählt worden.

Im Ausstellungsring wurden die Tiere auf Herz und Nieren geprüft: Sie wurden im Stand und in der Bewegung begutachtet und mussten brav ihre Zähne zeigen; bei den Rüden gehörte eine Überprüfung der Hoden ebenso zum Prozedere. „Ob auch alles da ist, wo es hingehört“, sagte Blessing – das sei entscheidend für eine Zulassung zur Zucht.

Am Ende des Tages waren beide Richter höchst zufrieden mit dem, was sie zu sehen bekommen hatten. „Die Hunde waren durchweg von guter Qualität“, befand Blessing. Keiner habe Angst oder Aggressionen gezeigt, „das ist für die Rasse unglaublich wichtig“.

Besonders überzeugen konnte ein Starter aus Großbritannien: Der Rüde „Gator Debra-Damo“ wurde an beiden Ausstellungstagen zum Besten seiner Rasse gekürt und sicherte sich somit auch den Gesamtsieg als bester Hund der Show. Die beste Hündin, ein Tier mit den Namen „Unica Del Fracasso“, stammte aus Italien.

Auch abseits des Ausstellungsrings hatte die Messe allerlei zu bieten. 67 Aussteller präsentierten ein großes Spektrum an Futterangeboten, Knabberartikeln für Vierbeinerund Zubehör rund um den Hund, verschiedene Dienstleister stellten sich und ihre Angebote vor.

Actionreiches Showprogramm

Welche Leistungen Mensch und Hund im Team vollbringen können, zeigten die Vorführungen im Rahmenprogramm: Die Gruppe „Feet and Paws – Dogs Performance“ stellte die Hundesportart Dogdance vor. Dabei präsentieren sich Mensch sowie der Hund in spielerischer Unterordnung – und das in vollendeter Harmonie zu passender Musik.

Der Verein „Hunde fürs Leben“ gab in Wiblingen Einblicke in die Ausbildung von Assistenzhunden für Menschen mit Behinderungen, die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm zeigte, was Hunde können müssen, um Menschenleben zu retten.

Die spektakuläre Vorführung ließ das Publikum zeitweise den Atem anhalten – unter anderem, als Rettungshündin Anouk zuerst in knapp zwei Metern Höhe über eine wackelige Hängeleiter turnte und direkt danach durch einen brennenden Tunnel flitzte. Im Vergleich zu den Riesen im Ring nebenan war sie mit ihren 53 Zentimetern Stockmaß ein Zwerg – doch ihr Mut war mastiffgroß.