Kommentar Baustelle im Freibad des SSV 1846: S steht für Schwimmen

Ulm / Beate Rose

Im SSV-Bad wird umgebaut. Das wird Beeinträchtigungen für diese Freibad-Saison mit sich bringen. Ein Kommentar dazu von Beate Rose.

Es wird sich weder beschönigen noch wegreden lassen: In dieser Freibadsaison wird es im SSV-Bad Einschränkungen geben, weil auf dem Gelände gebaut wird. Das bringt Lärm mit sich, auf den man als Badegast gern verzichtet. Oder auf Umstände wie den Toilettengang auf einer mobilen Toilette.

Doch was soll der Verein tun, wenn die Umkleiden plus Toiletten erneuert werden müssen? Zumal sich seit Jahren Leute über die Zustände in der maroden Anlage beklagt haben und das völlig zu Recht. Wie groß das Ausmaß der Beeinträchtigungen sein wird, bleibt abzuwarten. Zumal sich der Verein augenscheinlich Mühe gibt, die Saison, so gut es geht, angenehm zu gestalten.

Gleichwohl könnte der SSV in der Bauphase seinen Mitgliedern entgegenkommen. Das könnte eine charmante Marketingaktion sein, bis hin zu etwas schier Undenkbaren, nämlich einer saisonalen Senkung des Mitgliedsbeitrags, der sich für eine dreiköpfige Familie auf knapp 300 Euro im Jahr beläuft.

Danach sieht es aber gar nicht aus, wenn man den Spendenaufruf des Vereinsvorstands für den Erhalt des Planschbeckens liest. Wer es vergessen haben sollte: Das erste S im Namen steht für schwimmen, nicht für spenden. Wer schwimmen lernen will, muss erstmal planschen. Dass das möglich ist, dafür sollte der SSV sorgen.