Baustelle Rundgang an der Linie 2

Rundgang an der Linie 2

Ulm / swp

Verantwortliche für den Bau der Straßenbahnlinie 2 berichten heute bei einem Rundgang über den Stand der Bauarbeiten am Streckenast Kuhberg. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Einkaufszentrum in der Römerstraße. Der Rundgang geht von dort aus Richtung Innenstadt bis zur Beyerstraße und dauert rund eineinhalb Stunden. Der Kuhberg ist derzeit von den Bauarbeiten besonders belastet, die Römerstraße voraussichtlich bis Ende der Sommerferien zwischen Römerplatz und Westerlinger Straße/Saarlandstraße voll gesperrt. Dort werden auch neue Leitungen für Gas, Wasser und Strom verlegt sowie ein Abwasserkanal gebaut.