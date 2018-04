Engagement Rückwind für Ulms Donau-Aktivitäten

Die 10. Donau Masters

Donauaktivitäten per Oldtimer: Vom 5.-7. Juli machen sich wieder knapp 100 historische Fahrzeuge auf die Reise in Richtung Budapest. An der Donau entlang durchqueren die Teilnehmer der „10. Donau Masters“ die Städte Passau, Melk und Bratislava, ehe sie am dritten Tag in der ungarischen Hauptstadt auf der Kettenbrücke ankommen. Die Oldtimer-Rallye gehört im Ulmer Terminkalender bereits seit zehn Jahren zu einer festen Institution. Start: am Münsterplatz.