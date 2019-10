Ikea war am Mittwoch durch den Großhändler über die Schließung von Wilke informiert worden. Wie eine Sprecherin des Möbelkonzerns mitteilte, wurde der Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt. Nicht betroffen sei das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment aus Restaurant, Schwedenshop und Bistro. Mittlerweile gebe es einen neuen Lieferanten für Aufschnitt.

Auch Ikea-Filiale in Ulm mit Wilke Wurst beliefert

Über einen Großhändler habe Ikea Deutschland Wurst-Aufschnitt für Kunden- und Mitarbeiterrestaurants von diesem Hersteller erhalten, sagt die Sprecherin. Auch die Ulmer Ikea-Filiale wurde mit Wurstaufschnitt beliefert. Damit bestätigte die Sprecherin entsprechende Angaben der Verbraucherorganisation Foodwatch. Bisher haben sich noch keine Kunden nach dem Verzehr der Wurstwaren gemeldet.

Listerien-Keime in Wilke-Produkten

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sei. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte als Aufsichtsbehörde den Betrieb mit 200 Mitarbeitern am Dienstag vergangener Woche geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

