Der Rübengeisterumzug findet jährlich Ende Oktober statt. Zahlreiche kleine und große Teilnehmer erhellen am 25. Oktober 2019 ab 18.30 Uhr wieder die Gassen nördlich des Ulmer Münsters mit ihren beleuchteten Laternen, Lampions und Kürbissen. Der Fanfarenkorps führt den Umzug an und begleitet die Gruppe musikalisch durch den Abend. Der neue City Manager Stefan Greiner gibt beim Treffpunkt in der Platzgasse das Kommando zum Start.

Route und Stationen des Laternenumzugs

Die interaktive Karte zeigt euch neben Start und Ziel auch alle Stationen, an denen die Kleinen ab 18 Uhr mit Getränken, Essen und sogar Überraschungen versorgt werden. Natürlich bekommen auch die großen Begleiter eine Stärkung.

Der Rübengeisterumzug startet nach ein Kommando von Citymanager Stefan Greiner in der Platzgasse beim Viu-Point und verläuft nördliche und nordwestlich des Ulmer Münsters. Nach dem Start geht es nach Süden und über den Münsterplatz und die Hirschstraße weiter nach rechts auf die Pfauengasse, dann weiter nach rechts auf die Dreiköniggasse. Anschließend macht der Umzug eine Linkskurve auf die Platzgasse in Richtung Norden und geht dann nach rechts in die Gasse Hinter dem Brot. Dies führt die Rübengeister schließlich nach einer Rechtskurve auf die Herrenkellergasse. Wieder rechts - noch immer auf der Herrenkellergasse - laufen alle weiter nach Westen, bis es schließlich nach Links in die Platzgasse und zum Ziel geht. Dort werden die Kinder und ihre Begleiter noch einmal mit Getränken versorgt, wie auch schon auf der Route selbst.

Das könnte dich auch interessieren: