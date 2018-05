Abbruch Roncalli-Haus wird neu gebaut

Ulm / Christine Liebhardt

Ein neues Gemeindehaus mit Pfarrbüro, integrierter Kindertagesstätte und Veranstaltungsräumen sowie ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und ein neuer, zentraler Gemeindeplatz: All das soll an der Elisabethenstraße entstehen. Den entsprechenden Bebauungsplan hat der Stadtentwicklungsausschuss einstimmig auf den Weg gebracht. Er regelt die Neugestaltung der Flächen der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth, die ihr Umfeld neu ordnen will.

Helmut Kalupa, Leiter der Abteilung Städtebau, stellte die Pläne vor. Weil im veralteten Roncalli-Haus keine Barrierefreiheit gegeben ist, wird es abgebrochen und neu gebaut. Auch der Kindergarten sowie das Pfarrhaus weisen bauliche und energetische Mängel auf und können von der Gemeinde nicht dauerhaft wirtschaftlich unterhalten werden.

Das Grundstück wird aufgeteilt: Im südöstlichen Teil wird es von der Gemeinde genutzt. Außerdem bekommt die Kirche im Südwesten einen Anbau, in dem die Sakristei untergebracht wird. Der Kirchplatz im Osten soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Im Südwesten baut das Siedlungswerk ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus mit 37 Wohnungen, neun davon als geförderter Wohnungsbau. In der Tiefgarage entstehen elf Plätze für Kirchenbesucher sowie acht für Besucher der Kita beziehungsweise des Gemeindezentrums.

Zwischen der Kirche und der Neubebauung entsteht ein Quartiersplatz, der beide Bereiche als „grüne Mitte“ miteinander verbinden soll. All das fand die Zustimmung des Gremiums.