Unfall Rollerfahrer prallen auf Auto

Ulm / swp

Zwei Menschen sind gestern bei einem Unfall am Blaubeurer Ring schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 60-Jähriger gegen 11.15 Uhr in den Ring gefahren. Gleichzeitig fuhr ein 72-Jähriger zusammen mit einer 69-jährigen Frau auf seinem Roller auf dem linken Fahrstreifen von der Hindenburgstraße in Richtung Blaubeurer Ring. An der Einfahrt zum Ring übersah er den Toyota des 60-Jährigen auf der linken Fahrspur, der in Richtung Ludwig-Erhard-Brücke fuhr, prallte gegen das Auto und fiel um. Die Rollerfahrer kamen in eine Klinik, der 60-Jährige blieb unverletzt. Der Blaubeurer Ring war für die Unfallaufnahme mehr als eine Stunde gesperrt.