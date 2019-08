Im September will die Abteilung Verkehrsplanung zusammen dem Radfahrer-Verband die Situation an der Haltestelle Saarlandstraße in Augenschein nehmen und über Lösungen beraten. Weil vor wenigen Wochen ein 92-Jähriger mit dem Rad in der Römerstraße tödlich verunglückte, soll noch einmal über Verbesserungen der Verkehrsführung nachgedacht werden. Das hatte Baubürgermeister Tim von Winning im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE angekündigt. Der Rentner war mit dem Ra...