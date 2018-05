Musical Rock Of Ages – ein Probenbesuch

Ulm / Helmut Pusch

Das Musical ist demnächst erstmals in einer deutschen Fassung auf der Bühne zu sehen – im Theater Ulm.

Früher wollte ich Rockstar werden, jetzt, mit 51, spiel ich wenigstens einen.“ Der das sagt, ist ein Star – allerdings auf der Musicalbühne: Thomas Borchert. Und jetzt probt er auf der Bühne des Theaters Ulm. Borchert gehört zur Besetzung des Musicals „Rock Of Ages“, dessen deutsche Fassung auf der Ulmer Bühne erstmals zu sehen sein wird. Am 7. Juni ist Premiere.

„Rock Of Ages“ gibt es zweifach: als Film – und als Musical. Seit zwölf Jahren räumt es auf internationalen Bühnen ab. Kein Wunder, stammt die Musik doch von 80er-Jahre-Heroen wie David Lee Roth, Bon Jovi, den Scorpions, Foreigner, Pat Benatar, Slade, Def Leppard, Joan Jett, Journey, Night Ranger oder REO Speedwagon. Gut zwei Dutzend der größten Hits. Ein echtes Jukebox-Musical, wie dieses Genre in den Staaten genannt wird. Die Frage ist immer nur: Welche Geschichte erzählt man zwischen diesen Monsterhits? Und wie setzt man die Musik ein, deren Texte auch jeder kennt?

Musik als „satirische Brechung“

„Bei ,Rock of Ages’ stimmt einfach alles“, sagt der Regisseur Arthur Castro. „Die Grundgeschichte ist wie in der Commedia dell’Arte. Ein junges Paar verliebt sich, ein alter geiler Sack mischt sich ein . . .“ Das Ulmer Publikum kennt Castro von seiner „Hair“-Inszenierung auf der Wilhelmsburg; ansonsten leitet er die Regie-Abteilung bei TUI Cruises und das Varieté „Pomp, Duck and Circumstance“. Und das gehört dem Ulmer Unternehmer und Impresario Walter Feucht, der die deutsche Erstaufführung des Stoffs auch nach Ulm geholt hat. Wie wird die Musik nun eingesetzt? „In satirischer Brechung“, sagt Castro. „Die Texte konterkarieren manchmal geradezu die Situation, die Worte passen zwar, nicht aber der Kontext.“

Beispiel gefällig? Wenn Borchert in seiner Rolle als alternder Rockstar Stacee Jaxx die junge Sherrie aufs Männerklo bestellt, um sie zu verführen, im Hintergrund die Foreigner-Schmuseballade „I Wanna Know What Love Is“ beginnt und er sich mit den Anfangszeilen „I gotta take a little time, a little time to think things over (Ich brauch mal eben etwas Zeit zum Nachdenken) zum Pissoir wendet. Und zum Refrain drängt er die junge Frau dann in die Kabine. Richtig: Der Stoff ist nicht eben zimperlich, aber wie soll das bei einem Stück zum Thema Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll auch anders sein.

Dabei hat die Handlung nichts mit Slapstick zu tun. „Auch wenn diese Vokuhila-Frisuren und die Klamotten für uns heute in der Rückschau witzig sind, für die handelnden Personen sind sie der letzte Schrei der Coolness. Die nehmen das alles ernst. Und wir die Personen auch“, sagt Castro. Und Borchert stimmt ihm zu. „Meine Rolle ist das völlige Klischee eines Popstars, den alle Frauen haben wollen. Er sieht sich als Opfer, erträgt es aber, weil es der Preis für seinen Erfolg ist.“

Die Scorpions? „Grauenhaft.“

Popstar? Ja richtig, der junge Thomas Borchert und sein Traum: „Ich habe meinen ersten Song mit 13 geschrieben, hatte dann eine eigene Band. Live waren wir recht erfolgreich.“ Zum Plattenvertrag reichte es damals nicht. „Auch deshalb, weil wir uns in keine Schublade packen lassen wollten.“ Sein Star in den 80ern? „Billy Joel“. Und die Scorpions? „Grauenhaft. Ich fand, das waren Schlagermelodien mit harten Gitarren. Das war so deutsch. Ich mochte es etwas dreckiger.“ Und auch Bon Jovi gehörte damals nicht zur ersten Wahl Borcherts. „Jetzt singe ich ,Dead Or Alive’. Und ich muss sagen: Ich freue mich jedes Mal drauf. Wenn man die Songs aufführt und durchlebt, ändert sich das Verhältnis zu ihnen schnell.“ Das sei auch so bei „Buddy“ gewesen, dem Musical, in dem Borchert Buddy Holly verkörperte. „Anfangs fühlte ich mich wie ein weißer Junge, der Blues singen will, aber dann fing ich an, diese Songs zu lieben.“

Auch wenn die Probenarbeit im Theater Ulm eben erst begonnen hat, auf der Bühne Korrepetitorin Alwina Meisner die Band um Ariane Müller ersetzen muss: Man ahnt schon, wie das Ganze mal abgehen wird. Kein Wunder, bei der Besetzung. Neben Borchert sind weitere Musicalspezialisten wie Sascha Lien mit von der Partie, den man als Galileo aus diversen Produktionen des Queen-Jukebox-Musicals „We Will Rock You“ kennt, der Ulmer Publikumsliebling Henrik Wagner ist dabei, und auch der scheidende Intendant Andreas von Studnitz – mit Langhaar-Perücke als Besitzer eines legendären Rock-Clubs, der abgerissen werden soll. Ein Abgesang.