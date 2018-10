Kunsthalle Robert Longos Flüchtlingsboot

Ulm / Jürgen Kanold

Robert Longo gehört zu den Stars der US-Kunstszene – der Sammler Siegfried Weishaupt schätzt den New Yorker nicht nur sehr, er besucht ihn regelmäßig und kauft ein. 2010 zeigte die Kunsthalle eine große Longo-Schau, die der Künstler selbst und seine Ehefrau, die Schauspielerin Barbara Sukowa, eröffneten. Nach Fotografien zeichnet Longo mit Kohle auf Papier faszinierend und verstörend realistische Bilder – Atompilze, Colts („Bodyhammers“) oder Jets, die Hochhäuser anfliegen („The Haunting“). Es ist eine ganz aktuelle Historienmalerei. Longos Werke spielen jetzt eine wichtige Rolle in der neuen Ausstellung „Ausgang offen“ der Kunsthalle Weishaupt, das herausragende Werk ist ein monumentales Triptychon: „Untitled (Raft at Sea)“ – ein Boot mit Flüchtlingen in den unheilvollen Wellen des Mittelmeers. Absolut sehenswert: Di-So 11-17, Do 11-20 Uhr.