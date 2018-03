SPD Rivoirs Plädoyer für den Diesel

Ulm / cl

Rund 30 Genossen sind am Dienstagabend zur Mitgliederversammlung der Kreisverbände Ulm und Alb-Donau im Ratskeller gekommen. Der Landtagsabgeordnete Martin Rivoir, in der SPD-Fraktion kultur- und verkehrspolitischer Sprecher, berichtete von seiner Arbeit – und davon, wie es ist, plötzlich in der Opposition zu sitzen. Die sei in der Tat Mist: „Es ist schon bitter, wenn man fünf Jahre ganz gute Politik gemacht hat“, sagte er. Keine 14 Tage habe es nach dem Regierungswechsel in Stuttgart gedauert, „dann bist du nichts mehr wert, hast keine Macht und keinen Einfluss mehr, um Dinge für den Wahlkreis umzusetzen.“

Rivoir sprach über Wohnungsnot, das Verhalten der AfD-Parlamentarier und eine mögliche Wahlrechtsreform. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) beschuldigte er, eine „Hatz gegen den Diesel“ gestartet zu haben. Wohingegen Rivoir findet: „Das ist ein sparsames, langlebiges Produkt, das wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.“ Wer den Diesel in Frage stelle, „der legt eine Axt an unseren Wohlstand“. Die Pläne, innerhalb eines halben Jahres eine blaue Plakette einzuführen, seien „eine kalte Enteignung. Leute, die sich erst vor zwei, drei Jahren ihr Auto angeschafft haben, können sich das nicht leisten.“