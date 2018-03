Ulm / swp

Aral und REWE treiben ihr neues Shop-Konzept für die Unterwegs-Versorgung an weiteren Tankstellen voran.

Der Tankstellenmarktführer will bis 2021 in Deutschland das innovative REWE To Go-Vertriebsformat an bis zu 1000 unternehmenseigenen Aral Stationen einführen. Die Schwerpunkte der ersten Ausbaustufe lagen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Jetzt folgen bis Jahresende bis zu 200 weitere Stationen. Als Teil dieser Ausbaustufe eröffnet am morgigen Donnerstag an der Aral Tankstelle von Damir Kelava an der Illerstraße 2 der zweite REWE To Go-Shop in Ulm.