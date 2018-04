Neuer Supermarkt Rewe eröffnet am 4. Juli am Ulmer Münsterplatz

Rewe eröffnet am 4. Juli am Ulmer Münsterplatz

Ulm / stw

Das Warten hat bald ein Ende: Rewe eröffnet seinen neuen City-Markt am 4. Juli am Ulmer Münsterplatz.

Im März hatte der Discounter Netto seine Filiale am Ulmer Münsterplatz geschlossen. Seit 1980 war das Unternehmen auf der rund 250 Quadratmeter große Filiale im Untergeschoss des Gebäudes vor Ort. Im Frühjahr zog der Konzern einen Schlussstrich – denn hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung hätten die Räumlichkeiten einfach nicht mehr „zum modernen Netto-Konzept“ gepasst.

Schnell war klar: Rewe springt in die frei gewordene Lücke, mit einem „vielfältigen Sortiment mit Fokus auf Frische auf einer relativ kleinen Verkaufsfläche“, wie das Unternehmen mitteilte. Jetzt steht auch der Eröffnungstermin für den City-Markt fest: Am 4. Juli ist es soweit. In der Zwischenzeit sucht der Konzern für das neue Geschäft übrigens noch Mitarbeiter.