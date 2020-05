Am Montag nimmt die Doppelstadt an der Donau den nächsten Schritt weg von der bleiernen Corona-Beschränktheit. Auf der Neu-Ulmer Seite dürfen am Montag die Biergärten und Gastro-Terrassen aufsperren. In Ulm wird die Gastronomie sogar innen wie außen öffnen können. Oder besser gesagt, zumindes...