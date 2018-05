Ordnung Gemeinderat beschließt Konzept „Ulm ist sicher“

Ulm / Hans-Uli Mayer

Ulm ist sicher – und dennoch haben viele Menschen Angst. Der Gemeinderat beschloss deshalb das Konzept „Ulm ist sicher“.

Ulm ist eine der sicheren Städte im Land, die Kriminalitätsrate so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr, in fast allen Deliktsbereichen sind teilweise zweistellige Rückgänge zu verzeichnen – und doch ist eine allgemeine Verunsicherung zu spüren, für die es keine richtige Erklärung gibt. Der Gemeinderat debattierte deshalb den Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums, beschloss zwei neue Konzepte für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt und stockte den kommunalen Ordnungsdienst um zwei Stellen auf dann insgesamt acht auf.

Sauberkeit und Sicherheit gehören zusammen, sagte OB Gunter Czisch zu Beginn der Diskussion. Man wolle damit auch den engen Schulterschluss zwischen Stadt und Polizei demonstrieren, sagte der OB, der allen Polizisten und Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes bescheinigte, einen „tollen Job“ zu machen. Er forderte mehr Respekt für deren Arbeit ein.

Bei allem berechtigten Sicherheitsinteresse, mahnte er aber auch, das Klagen nicht zur Routine werden zu lassen. „Wir müssen schon auch tolerant sein gegenüber Menschen, die nicht in unser Bild passen“, sagte Czisch: „Die Stadt muss auch bunt sein.“ Der OB sprach damit beispielsweise auch auf die Klagen in der oberen Bahnhofstraße oder an anderen Stellen in der Stadt an, wo sich Obdachlose, Punker und Trinker treffen. Czisch: „Wir müssen uns schon ein gewisses Maß an Toleranz erhalten.“

Keine Brennpunkte

Einig waren sich die Fraktionen darin, dass Ulm sicher ist. Dennoch unterschieden sich die Redebeiträge was den Handlungsbedarf anbelangt. So wollen Bertram Holz von der CDU und Helga Malischewski von der FWG mehr Video-Überwachung, obwohl Polizei und Stadtverwaltung seit langem eindeutig darauf hinweisen, dass es dafür keinerlei rechtliche Handhabe gibt.

Um den öffentlichen Raum zu überwachen wird vom Gesetz gefordert, dass es sich dabei um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt, um einen Brennpunkt. Beides aber gebe es in Ulm nicht, sagte zuvor Polizeipräsident Christian Nill, der auch kein Freund des von den Freien Wählern geforderten freiwilligen Polizeidienstes ist. Das Risiko, Freiwillige auf Streife einzusetzen, also sichtbar in der Öffentlichkeit Dienst tun zu lassen, sei ihm schlicht zu groß.

Grünen-Sprecher Michael Joukov mahnte wie Martin Ansbacher von der SPD zur Zurückhaltung in der Debatte. Ansbacher plädierte für mehr Präventionsarbeit, und Joukov verwies darauf, dass die Probleme nicht größer, sondern wegen der vielen Baustellen nur sichtbarer geworden seien – etwa, weil vor dem Bahnhof der öffentliche Raum weniger geworden sei.

Weder Singapur noch London

In einem bemerkenswerten und frei gehaltenen Redebeitrag warnte FDP-Stadtrat Erik Wischmann, das Korsett nicht zu eng zu schnüren. Er wolle in punkto Sauberkeit weder Verhältnisse wie in Singapur noch das alles und überall überwacht werde wie in London. Videoüberwachung nutze vielleicht der Strafverfolgung, verhindere Straftaten aber kaum.

Als Vertreter einer liberalen Partei will er nicht nur über Ordnung und Sicherheit reden, sondern auch über Freiheit. Für manche Menschen bedeute Ordnung, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Welt und mithin auch Ulm werde aber vielfältiger, bunter und internationaler, was viele Menschen verunsichere. Er will nicht schärfere Regeln, Wischmann fehlt es vielmehr an Respekt vor der Vielfalt.