Rosenheim/Ulm Gericht: Plädoyers im Raserprozess

Rosenheim/Ulm / dpa

Wann beginnt ein Autorennen?

Um diese Frage drehten sich die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die am Dienstag im Prozess um einen tödlichen Unfall in Rosenheim vorgetragen wurden. Der Staatsanwalt wirft den beiden Angeklagten vor, im November 2016 die Beschleunigungspotenziale ihrer Autos gemessen zu haben. Jeder der beiden Fahrer hätte bremsen und einen Frontalzusammenstoß verhindern können, erklärte er am Dienstag vor dem Amtsgericht. Bei dem Überholmanöver mit anschließendem Frontalzusammenstoß waren zwei junge Frauen in einem entgegenkommenden Auto gestorben.

Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von jeweils drei Jahren. „Jedes Kräftemessen mit einem Pkw ist ein Rennen“, erklärte ein Anwalt der Nebenklage, der eine der Opferfamilien vertritt. Dass die beiden Fahrer sich weder kannten noch verabredet hätten, sei dafür unerheblich.

Zum Überholen provoziert

Der Verteidiger des Unfallfahrers, eines 25-Jährigen aus Ulm, sprach hingegen von falschen Entscheidungen: Sein Mandat habe sich zweimal zum Überholen provozieren lassen sowie im richtigen Moment nicht auf die Bremse gedrückt, legte er dar und forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr - ausgesetzt zur Bewährung. „Mir tut es unendlich leid“, wandte sich der Angeklagte an die Hinterbliebenen. Der Mitangeklagte schwieg. Der Mann aus Rosenheim soll damals sein Tempo nicht verringert und so das Einscheren des Überholenden behindert haben. Die Urteilsverkündung war für Dienstagnachmittag angesetzt.