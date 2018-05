Linie 2 Remondis holt Gelbe Säcke nicht aus der Ziegelgasse

Ulm / Ulrike Schleicher

Der Bau der Linie 2 am Kuhberg nimmt seinen Fortgang, und die Leute gewöhnen sich an die damit verbundenen Umleitungen und Sperrungen. So ist die Römerstraße vom Römerplatz her nur bis zur Weickmannstraße befahrbar, Weißenburgweg, Ziegel- und Starengasse sind Sackgassen geworden.

Genau das ist das Problem für die Müllfahrzeuge. Diese müssen im letzten Drittel der Ziegelgasse Richtung Römerstraße einen so genannten Müll-Sammelplatz anfahren. Dahin sollen Anlieger aus den umliegenden Straßen ihre Mülltonnen und gelben Säcke bringen. Sie seien in Absprache mit der EBU und Remondis eingerichtet worden, wie Projektleiter Torsten Fisch unterstreicht. Trotzdem läuft die Abholung nicht reibungslos. So standen tagelang gut 20 der Abfallsäcke in der Straße, und die Anwohner ärgerten sich. Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE stellte sich heraus: Remondis will nun doch nicht in die Straße fahren. „Das ist zu gefährlich“, sagt einer der Mitarbeiter. Der Lkw könne nicht wenden und müsse rückwärts herausfahren. Die Straße sei zu eng, man befürchte, die parkenden Autos zu beschädigen.

Zwar scheinen die EBU-Fahrzeuge keine Schwierigkeiten zu haben, dennoch könne die Stadt das Privatunternehmen nicht dazu zwingen, sagt der Linie 2-Baustellenbeauftragte Werner Reichert. Das Ende vom Lied: Bis Ende Mai holt Remondis die gelben Säcke dort ab. Danach suche man eine andere Lösung. Vermutlich müssen die Anwohner die Plastiktüten zur Straße Beim Riedfleck tragen, die Mülltonnen jedoch nicht.