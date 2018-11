Vandalismus Rektoren besorgt wegen Zerstörungswut an Schulen

Rektoren besorgt wegen Zerstörungswut an Schulen

Ulm / Beate Rose

Eingeschlagene Scheiben, Stühle im Schwimmbecken, durchgeschnittene Kabel: Vandalismus beschäftigt Schulen und Stadt.

Die Fälle von Vandalismus an Schulen mehren sich: Wegen eingeschlagener Scheiben, verwüsteter Schulhöfe und zerstörter Toiletten war Gerhard Semler, Leiter der städtischen Abteilung Bildung und Sport, jüngst an Schulen mit Polizei und Ordnungsdienst unterwegs. Er sagt: „Zerstörung kommt an allen Schularten vor.“ Die jüngsten Vorfälle:

Stifter-Schule

In der Gemeinschaftsschule am Eselsberg waren Scheiben eines Klassenzimmers im Erdgeschoss eingedrückt. Aus dem Zimmer wurden Stühle mitgenommen, die Türen zum Lehrschwimmbecken gewaltsam geöffnet und die Stühle ins Becken geschmissen. „Da hat jemand gewütet“, sagt Semler. Die Schule hatte den Vorfall vor drei Wochen bei der Polizei angezeigt. Für Konrektor Christoph Schmid steht fest, dass „das nicht unsere Schüler waren“. Doch „das Ärgernis macht uns zu schaffen“. Als Schutzmaßnahme hätten Eltern eine Einzäunung des Schulgebäudes vorgeschlagen. Dazu hat Semler eine klare Haltung: „Das hat mit offener Schule nichts zu tun, sondern mit einem Ghetto.“ Auch von einer Videoüberwachung ist er nicht überzeugt. Was helfe, sei unangenehmes, grelles Licht, das abends Leute vertreibe.

Schubart-Gymnasium

Schulfremde benutzen die Toiletten, die außerhalb des Schulgebäudes liegen. „Hinz und Kunz gehen dort aufs Klo“, sagt Schulleiterin Martina Lutz. Vor allem nachmittags. Zudem werden vor der Schule abgestellte Fahrräder beschädigt. Regelmäßig melden Schüler durchgeschnittene Bremskabel, gelockerte Schrauben oder aufgeschlitzte Reifen. Außerdem wurden Räder gestohlen. „Das sind kriminelle Taten“, sagt Semler. Nun soll jeder Schüler, bevor er nach Hause radelt, sein Rad in Augenschein nehmen. Zudem kontrollieren Polizisten nachmittags das Schulgelände – und auch, wer dort das Klo benutzt.

Einstein-Schulzentrum

Eingeschlagene Scheiben, Scherben und Müll vor dem Gebäude. „Unsere Hausmeister sind fast jeden Morgen eine Stunde lang damit beschäftigt, das wegzuräumen“, sagt David Langer, Leiter der Einstein-Realschule in Wiblingen. Von angezündeten Mülleimern und demolierten Oberlichtern im Dach berichteten Anwohner bei einem Bürgerinfoabend vor einer Woche. Ein Zaun um die Ostseite des Gebäudes könnte Abhilfe schaffen, findet Langer. Denn dort fehle die soziale Kontrolle, weil kaum Fußgänger unterwegs seien. Zwingend gehört für ihn dazu, dass Sozialarbeiter jene ansprechen, die abends vor der Schule trinken. „Der Dialog muss gesucht werden.“

Sägefeld-Schule

Herausgerissene Türen in den Toiletten zeigte die Wiblinger Grund- und Werkrealschule vor einer Woche bei der Polizei an. Das Problem kommt regelmäßig vor. Mittlerweile ist eine Entscheidung gefallen: Um die Osterferien soll ein Gebäude um die Toiletten gesetzt werden, in der Fachsprache „Einhausen“ genannt. Anschließend wird ein Künstler mit den Schülern die weißen Kacheln bekleben. Kunstprojekt und Patenschaften – für Semler Maßnahmen, die helfen.

