30 Uhr. Ostfildern. Dienstbeginn für einen Einsatz in Ulm. Polizeihauptkommissar Roman Kaiser holt sein Pferd Fürst Fidelio von der Koppel. Früh am Morgen war der sportliche Warmblüter bereits vom Pferdepfleger gefüttert, dann an die automatische Führanlage gehängt und schließlich noch zum Grasen auf die Koppel gebracht worden.

In Ostfildern hat die Polizeireiterstaffel Stuttgart ihren Stall mit 21 Pferden, die zum Teil erst noch ausgebildet werden. Dazu gehören 16 Reiter und Reiterinnen, die alle auch schon Erfahrung als Fußstreifen gesammelt haben. Genauso wie die Reiterstaffel in Mannheim mit weiteren 14 Pferden sind sie unter der Leitung des Polizeipräsidiums „Einsatz“ mit Sitz in Göppingen für ganz Baden-Württemberg zuständig. Bisher reisten sie im Pferdetransporter meist zu Demonstrationen, zu Fußballspielen oder zur Vermisstensuche (siehe Infokasten).

Hoch zu Ross werden die Abstandsregeln kontrolliert

Dieses Mal aber bereiten sich Kaiser und seine Kollegin, Polizeihauptmeisterin Ulrike Klein, mit ihren Stammpferden auf einen früher undenkbaren Einsatztag vor: Sie sollen die coronabedingten Abstandsregeln bei Menschen kontrollieren, die sich in ihrer Freizeit in Parks, am Donauufer oder in der Innenstadt aufhalten. Im Polizeijargon heißt das „Überwachung des Kontaktverbots“. Die Pferde werden geputzt und in den polizeigrünen 15-Tonner-Transporter verladen, Sättel und Trensen in die extra Sattelkammer gehängt. Und das Heu nicht vergessen.

Innerhalb einer Stunde ist das Quartett in Ulm. „Die Autobahn ist ja jetzt schön leer“, sagt Kaiser. Den Wohnmobilparkplatz nahe der Friedrichsau kennen die Polizisten bereits gut, denn sie kamen bisher schon zu heiklen Fußballspielen zum Donaustadion, „etwa wenn Ulm gegen Mannheim spielt“. Nun aber steht nicht die Deeskalation einer dicht gedrängten lärmenden Menschenmenge auf dem Programm. Vielmehr dürften es stressfreie Kontrollrunden werden – mit viel Grünstreifen, Schotterwegen und etwas Straßenpflaster unter den Hufen.

Passanten in der Au fotografieren das Reiterpaar

In der Friedrichsau trifft die berittene Polizei gleich mal auf drei junge Frauen in der Nähe des Grillplatzes. Sie sitzen zu nah beieinander. Sie werden auf die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus hingewiesen, sind sofort einsichtig. „Ich versuche es immer erst mit Reden auf die nette Tour“, beschreibt Ulrike Klein ihre Strategie.

Die Passanten in der Au schauen dem nicht alltäglichen Reiterpaar in Uniformhemden- und -westen und grauen Reithosen nach. Manche freuen sich an den schönen Tieren, fragen ob Ulm jetzt eine Reiterstaffel habe, und ob sie ein Foto machen dürfen. „Pferde sind Sympathieträger, man kommt leichter mit Passanten ins Gespräch, als wenn man als Fußstreife unterwegs ist“, sagt Kaiser.

Nur bei trockenem Wetter über die Donauwiese reiten

Der Ritt geht weiter am Donauufer entlang, an Maritim und Metzgerturm vorbei. Immer darauf bedacht, „dass wir die Spaziergänger und Radfahrer nicht groß stören“, betont Kaiser. Und er reite auch nur bei trockenem Wetter über die Donauwiese, um Schäden an der Grasnarbe zu vermeiden, versichert er. In Höhe Fischerviertel wird mit Hufgeklapper in die Altstadt abgebogen und schließlich der Münsterplatz angesteuert, wo gerade der Wochenmarkt abgebaut wird.

Über den Marktplatz geht es wieder runter an die Donau und zurück in die Friedrichsau. Das sind bis gegen 18 Uhr stets ähnliche Runden, mit Abstechern zu den Grillplätzen in der Au. Zwischendurch, als ein Gewitterregen Ulm erfrischt, werden die Pferde im Hänger gefüttert.

Bei einer Demo haben die Polizisten zu Pferd den Überblick

Die Personen hätten sich weitgehend an die Abstandsregeln gehalten, schreibt Kaiser nach der Rückfahrt nach Ostfildern in seinen Bericht. Aber erst nachdem die Pferde versorgt sind und der Hänger gereinigt ist. Jetzt ist es 20 Uhr. Ein enormer Aufwand, schon allein der Unterhalt eines Pferdes kostet mindestens 5000 Euro im Jahr. „Ein Hubschrauber ist auch teuer.“

Am Beispiel eines Einsatzes während einer Demonstration erklärt der Polizist, warum sich das Land Reiterstaffeln leistet. Bayern wolle dahingehend sogar aufrüsten. „Ich habe den Überblick, sehe aus der Ferne, was die Fans vorhaben, kann meinen Einsatzleiter informieren.“ Außerdem könne man vom Sattel aus viel besser eine große Menschenmenge lenken als mit einem Streifenwagen oder zu Fuß. Die Menschen hätten Respekt vor dem „wahnsinnig beweglichen Tier, das sie nicht einschätzen können“.

Stellen bei der Reiterstaffel sind sehr begehrt

Damit die Pferde wiederum bei Tumulten die Ruhe behalten, sollten sie einen nervenstarken und zugleich neugierigen Charakter haben. Während der Ausbildung werden sie, weil sie von Natur aus Fluchttiere sind, auf dem Reitplatz langsam an Lärm, Fahnen, Böller und Pyrotechnik gewöhnt. „Da sind dann auch immer Reiter mit erfahrenen älteren Pferden dabei, um den Herdentrieb auszunutzen“, erzählt der 42-Jährige, der seit sechs Jahren zur Reiterstaffel gehört. Ein toller Job? „Ich kann nicht klagen“, sagt er kurz.

Umso mehr schwärmt seine Kollegin Ulrike Klein: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt die ehemalige Turnierreiterin. Der Reitlehrer einer Staffel habe sie auf dem Turnier angesprochen, ob sie nicht mal vorreiten wolle. Das war ihr Glück, denn die Stellen seien sehr begehrt. Ulrike Klein ist jetzt schon 24 Jahre bei der berittenen Polizei. „Es ist mein Traumjob und wird es bis zum Ruhestand bleiben“, sagt die 46-Jährige.