Weg Ganz weit weg. Tim Engelhardt hat es gewagt. Der Ulmer ist mit Frau und Kindern nach Spanien geflogen. Mallorca, Familienhotel, elf Tage. Ganz spontan haben sie gebucht, erzählt Engelhardt, rund zwei Wochen im Voraus. Eigentlich wollten sie in Deutschland bleiben. Campingurlaub, am liebsten am...