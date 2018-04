Ehrenamt Reiche Auswahl beim Ehrenamt

Neu-Ulm / Beate Storz

Ein konzentriertes Angebot dessen, welche Ehrenämter in allen Bereichen angeboten werden. Kompetente Beratung rund ums freiwillige Engagement für alle, das bot die Ehrenamtsmesse im Edwin-Scharff-Haus. Das sommerliche Wetter war etwas kontraproduktiv, aber dennoch zeigten sich die Aussteller zufrieden. Wer sich wirklich dafür interessiert, sich gesellschaftlich einzubringen, ließ sich auch von hohen Temperaturen nicht abhalten. „Zur Eröffnung waren besonders viele da, wahrscheinlich, weil sie sich am Vormittag informieren wollten und am Nachmittag einen Ausflug machten“, vermutet Christina Richtmann, die Vorsitzende der Initiative Ehrenamt.

Der zwölfjährige Kornelius ist erst seit Oktober vergangenen Jahres beim Bayerischen Roten Kreuz und wirbt schon fürs Ehrenamt: „Ich lerne hier viel und ich mache Nützliches.“ Er erklärt zusammen mit Lea Glogner die Herz-Lungen-Massage. „Viele Leute trauen sich an unsere Puppe nicht ran, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen“, sagt Lea Glogner. „Deshalb ermuntere ich sie, es zu probieren.“ Der Nachwuchs kann beim BRK bereits im Kindergartenalter anfangen. „Richtige Einsätze machen bei uns erst die 16-Jährigen, aber die Kinder kommen oft mit und erledigen kleinere Dinge. Sie sind zum Beispiel fürs Pflaster aufkleben zuständig.“

Das THW Neu-Ulm hat beide Jugendgruppen schon voll, sucht aber trotzdem Ehrenamtliche. Der Verein hat sich viel Mühe gegeben und die vakanten Stellen mit genauer Stellenbeschreibung auf Handzetteln für die Besucher zusammengestellt. „Wir brauchen in einigen Bereichen ehrenamtliche Fachkräfte, zum Beispiel einen Statiker, der beurteilen kann, ob ein Haus einsturzgefährdet ist oder nicht“, erklärt Ralf Kirsten vom THW.

Vorlesen für Kinder und Senioren

Engagement für geflüchtete Menschen steht im Fokus von „Ehrenamt Asyl“ des Landratsamts Neu-Ulm. Margarete Fischer ist Ansprechpartnerin und vermittelt die Helfer. „Wir haben im Landkreis zwischen 300 und 400 Ehrenamtliche, die sich um die Belange von Geflüchteten kümmern. Das kann das Ausfüllen von Formularen sein oder die Begleitung zu Behörden und Ärzten“, erzählt Fischer. Ihre Ehrenamtlichen können frei wählen, was und wie oft sie helfen wollen, jeder kann sich entfalten, wie er will.

Michael Schramm engagiert sich seit zwei Jahren in Elchingen für Flüchtlinge. „Ich wollte helfen“, sagt er. „In Elchingen haben wir Afghanen. Die wollen arbeiten, und wir kümmern uns um Arbeitsplätze. Es ist für uns frustrierend, wenn sie dann doch nicht arbeiten dürfen oder sogar abgeschoben werden.“

Über die Ehrenamtsmesse vor vier Jahren ist Wilhelm Kuttner zu seinem Ehrenamt gekommen. Er ist Vorlesepate in einem Attenhofener Kindergarten. Das war damals ein Vorschlag der Freiwilligenagentur des Landkreises Neu-Ulm. „Die Kinder sind immer begeistert. So will ich sie dafür gewinnen, später selbst zu lesen“ erzählt der Rentner.

Doris Böck und Mareike Vierling von der Freiwilligenagentur des Landkreises Neu-Ulm haben 130 Ehrenamtliche. „Wir haben die Kontakte zu Anbietern von Ehrenämtern und können Interessierten je nach Wunsch vermitteln“, erzählt Doris Böck. „Wir schulen sie entsprechend, unsere Vorlesepaten sogar jährlich.“

Ehrenamtliche der Bethesda Klinik Ulm sind ebenfalls mit einen Informationsstand vertreten. „Seit 16 Jahren arbeite ich als Grüne Dame“, erzählt die 77-jährige Inge Geier-Leisch. Als Grüne Dame werden jene Frauen bezeichnet, die ehrenamtlich Patienten besuchen und unterhalten. „Normalerweise drei Stunden in der Woche, im Moment ein bisschen länger, weil eine Patientin so gerne mit mir Halma spielt.“ Sie bringt das Prinzip Ehrenamt auf den Punkt: „Es gibt nichts Schöneres, als für die Menschen da zu sein.“