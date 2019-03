Stopp für Stopp TTIP Regionales Bündnis Stopp TTIP löst sich auf

Ulm / cst

Das Bündnis Stop TTIP Alb-Donau-Iller hat bei seinem letzten Treffen – anwesend waren 15 Mitglieder – die Auflösung beschlossen. Salopp gesagt, weil US-Präsident Donald Trump mit dem Freihandel nichts mehr am Hut hat, „und weil wir unsere Ziele weitgehend erreicht haben“, sagt Theo Düllmann, einer der Sprecher. Er hoffe, dass eben diese einst geforderten sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Standards künftig bei Handelsverträgen zwischen der EU und anderen Ländern wie China und afrikanischen Staaten mitberücksichtigt werden.

Sollte es jedoch in absehbarer Zeit notwendig werden, wieder massiv und in großer Zahl „geschlossen gegen falsche politische Zielsetzungen, gegen undemokratische Entwicklungen oder menschenrechtsfeindliche Machenschaften einzustehen“, sei eine Reaktivierung des Bündnisses möglich, betont Düllmann. „Aber erst mal stellen wir nach fünf Jahren sehr erfolgreicher Arbeit als eines der größten und aktivsten Bündnisse in Deutschland die Arbeit ein.“ Stop TTIP habe die Gesellschaft wachgerüttelt. Deshalb würden viele Wähler bei der bevorstehenden EU-Wahl ihre Wahlentscheidungen „unter inhaltlich nun weiter gefächerte Vorbehalte stellen“, ist Düllmann überzeugt. „Freihandel ohne Berücksichtigung von demokratischen, sozialen und ökologischen Grundwerten sollte es in der EU nicht mehr geben.“

Klimawandel und Bienen

Deshalb wolle und könne man sich nun auf aktuellere Themen konzentrieren. Die Sorgen um den Frieden erhielten immer neue Nahrung. Die Forderungen nach weit mehr Klima- und Umweltschutz unter dem Motto „Rettet die Bienen“ oder „die sich immer mehr vertiefende Spaltung in der Gesellschaft fordern den verstärkten Einsatz aller Bündnis-Parteien“, heißt es in der Mitteilung.

Das kleine Vermögen des Bündnisses in Höhe von 2000 Euro wurde verteilt an den regionalen BUND, die örtliche Friedensarbeit, an ein Ausbildungsprojekt der Ulmer Naturfreunde im Senegal (wir berichteten) und an Divest Ulm. Dieser noch junge Verein setzt sich als Teil der weltweiten Divestment-Bewegung für einen Kapitalabzug aus ethisch fragwürdigen Wertpapieren ein und hat jetzt bereits eine Umfrage unter Ulmer Geldinstituten gestartet, wo genau sie ihr Geld arbeiten lassen.