Bauarbeiten in der Beyerstraße Regenüberlauf: Teil der Beyerstraße bis Ende Juni gesperrt

Ulm / cl

Eine der Restaufgaben, die es im Zuge der Bauarbeiten rund um die neue Straßenbahnlinie 2 noch zu erledigen gilt, ist der Bau eines Regenüberlaufbeckens an der Beyerstraße. Ab diesem Mittwoch, 6. März, wird die Beyerstraße im Abschnitt zwischen Stephanstraße und Römerstraße (ab Gebäude Beyerstraße 10) deshalb voll gesperrt werden, teilt die Stadt mit.

Somit ist von der Wörthstraße aus keine Einfahrt in die Beyerstraße mehr möglich. Radfahrende gelangen über den Gehweg – sie sollen absteigen, bittet die Stadt – durchs Baufeld von und zur kleinen Ehinger Anlage. Alternativ sollen sie den Bereich weiträumig umfahren, empfiehlt die Stadt in ihrer Mitteilung. Weiterhin möglich ist es, aus der Wagnerstraße in die Beyerstraße einzubiegen, allerdings nur bis zur Stephanstraße. Die Stephanstraße bleibt Einbahnstraße, nun aber in umgekehrter Richtung und somit in Richtung Elisabethenstraße.

Die öffentlichen Stellplätze im gesperrten Bereich entfallen für die Zeit der Bauarbeiten vollständig. Die Zufahrt zu den Grundstücken Beyerstraße 16 und 18 sowie Römerstraße 4 ist nicht mehr möglich, hierfür werden den betroffenen Anwohnern Ersatzstellplätze mit Anwohner-Parkberechtigung zur Verfügung gestellt. Für die Müllentsorgung werden spezielle Müllsammelplätze in der Wörthstraße und Stephanstraße eingerichtet.

Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Ende Juni. Der öffentliche Nahverkehr ist davon nicht betroffen. Fußgänger und Radfahrende werden kleinräumig umgeleitet. Die Schienenschmieranlagen in der Römerstraße und Beyerstraße sollen nach noch anstehenden kleineren Tiefbauarbeiten bis Ende Juni fertiggestellt werden und dann betriebsfähig sein.