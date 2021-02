Am Freitag war der diesjährige „Red Hand Day“, der internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. An diesem Tag werden rote Handabdrücke auf der ganzen Welt gesammelt, um Aufmerksamkeit auf die schwierige Kinderrechtslage in Bezug auf Kindersoldaten überall auf der Welt zu generieren.

Schülerinnen setzen ein Zeichen

Wir, die Schülermitverantwortung (SMV) der Realschule St. Hildegard in Ulm, wollten dieses Jahr als Schulgemeinschaft auch unsere Hände erheben und ein Zeichen gegen den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten setzen und uns für die Bestrafung der Verantwortlichen stark machen. Damit möchten wir erreichen, dass Hilfsprogramme mehr ausgebaut und unterstützt werden, damit der Waffenexport in den Hauptkonfliktgebieten wie dem Sudan, Somalia und Zentralafrika, in welchen Kindersoldaten eingesetzt werden, gestoppt wird.

150 Schülerinnen machen mit

Dafür sammelten wir rote Handabdrücke der Schülerinnen von Klasse fünf bis einschließlich zehn. Insgesamt beteiligten sich trotz der Phase des aktuellen Homeschoolings 150 Schülerinnen an dieser Aktion und stellten ihr Engagement gegen schwierige Kinderrechtssituationen und Menschenhandel unter Beweis. Dadurch erhoffen wir uns, euch ermutigen zu können, selbst zu diesem Thema Stellung zu nehmen und eure Hand zu erheben oder das Kinderhilfswerk Unicef, welches auch zu diesem Thema eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat, zu unterstützen.